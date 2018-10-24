「脫褲條款」有爭議 醫材法草案差點過關

2018年10月24日 18:49 中時 陳志祥

影響國內醫療行為的「醫療器材管理法」草案，今（24）日差點逐條審查過關，主要卡在醫事機構與醫材販售商的定義與罰則部分，亦即所謂「脫褲條款」的爭議，預計明天可以完成所有草案的審查。

立院社會福利及衛生環境委員會今天召開全體委員會，為了審查「醫療器材管理法」草案，下午進入逐條審查時，最先被保留的條款是醫療器材內容的「物質」的概念，立委不滿意衛福部官員的解釋，必須進一步釐清。

再者有關醫療器材販賣，邱泰源與林靜儀委員都談到醫療行為與販賣行為如何定義？醫事機構能否販賣醫材？林靜儀表示，如果婦女到醫療院所裝置避孕器，總不能在檢查完畢後，叫她穿好褲子到附近經銷商買好避孕器，再回來脫下褲子裝好。

這是避免不合理的醫療程序，林靜儀指出，醫療器材法的精神不是醫事人員的營利、而是病人的需求，女人只有1個子宮，醫院不會賣她5個避孕器。對此，食藥署表示，已經有考量醫事機構的方便性，醫療程序所使用的醫材不必執照許可。

昨天立委幾乎審查醫材理法草案的所有條文，最後保留6個較有爭議、需要再討論的條文，除了醫材的「物質」定義、醫事機構販賣醫材之外，討論熱烈的還有「廣告」、「罰則」部分，例如「傳播業者」違反規定的處罰，然而「傳播業者」的解釋不夠明確。

尤其罰則羅列了13條，從不良醫材到不實廣告都有，最高罰則包括5年以下刑則、5000萬元以下罰款等。

(中時 )