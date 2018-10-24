象界「爺孫戀」始祖竟是牠？林旺冥誕101週年展憶美好

2018年10月24日 18:49 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

對很多五六年級生，大象林旺是他們年少時的共同記憶！和小牠好幾輪的太太馬蘭相知相守，更是動物界模範夫妻的好榜樣！今年適逢林旺101歲冥誕，國立台灣博物館特別與台北市立動物園合作，推出「林旺101」專家講座及一系列串連活動，揭露不同生命記憶中的林旺故事。

與台博館及臺北市立動物園的林旺標本打卡合照可換精美紀念品。（台北市立動物園提供）

一般大眾記憶中，林旺是全世界壽命最長的圈養亞洲象，也是在圓山或木柵動物園中悠然自在的動物明星。然而在林旺漫長的生命旅程中，有一群人，曾與牠有過特別的交集。現任中央社新聞部主任編輯羅廣仁，其父曾任孫立人將軍的攝影官，從小就聽過許多滇緬戰事期間與林旺有關的故事；還有台灣第一座真實還原的亞洲象皮毛標本製作人林文龍；以及最了解林旺動物園生活的野生動物照護專家金仕謙等人，都將陸續於10月28日、11月4日及11月10日在台博館舉辦的「林旺101：動物園與台博館的『象』記憶系列講座」進行分享。

林旺101活動蒐集不同生命記憶的林旺故事。（台北市立動物園提供）

林旺於第二次世界大戰時由孫立人將軍自緬甸戰區帶來台灣，首先短暫居住在高雄陸軍訓練部，而後在動物園展開新生活。2003年逝世時，園方將林旺皮毛製成栩栩如生的標本，安置在園區中展示至今，骨骼標本目前則在台博館展出。10月27日起至12月2日期間，民眾只要與台博館《小心！象出沒！》象群特展的林旺骨骼標本，以及動物園中的林旺皮毛標本打卡合照，即可至兩館的服務台擇一換取精美大象紀念品。

10月27日（六）台北市立動物園舉辦建園104年慶祝活動，除了有「2018大象保育暨尊親敬老活動」，還有「生生不息-保育園遊會」市集等多項慶祝活動，台博館人氣吉祥物「虎寶」也將前往共襄盛舉發送精美小禮，活動詳情請上兩館官網查詢。

(中時電子報)