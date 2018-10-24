打造學校專業健身房 林典澄獲教育部貢獻獎

打造學校專業健身房，林典澄（右）獲教育部貢獻獎。（張朝欣翻攝）

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林典澄（右）打造北港地區第1間專業健身房，提供給學校、社區使用。（張朝欣攝）

北港鎮北港高中體育教師林典澄透過撰寫計畫爭取各項體育設備，並打造北港地區第1間專業健身房，提供給學校、社區使用，獲教育部「個人活動貢獻獎」，24日校方加以表揚，並邀請大家一起來終身運動樂活人生。

在北港高中服務6年的林典澄，兼任設備組長2年期間，透過撰寫競爭型計畫與體育相關課程計畫，陸續建置校內優質運動環境，包括購置GPS手錶、平板電腦，讓學生運用APP記錄心肺功能，了解個人身心狀態，進而養成運動習慣。

林典澄也著手活化校園閒置空間，打造北港地區第1間專業健身房，除了提供校內師生使用，計畫2019年開放供社區民眾使用，並有專員指導，營造終身運動的樂活人生。

林典澄還組成飛盤隊，利用放學時間集訓，並獲得全國第8名佳績。鼓勵校內師生挑戰泳渡日月潭、馬拉松賽跑及鐵人3項競賽，種種努力，就是希望讓運動成為師生日常生活的一部分。

林典澄表示，能夠獲獎實屬意外，校內同事偷偷幫他報名，直到主辦單位請他補件才知情。接下來他計畫改善校園運動環境，包括更新PU跑道、建置正規網球場、引進並推廣新運動「讓學生喜愛運動，繼而養成終身運動習慣，是我最高目標」。

校長傅國樑指出，上個月底體育署在台北國軍藝文中心舉辦「107年度教育部體育署獎勵學校體育績優頒獎典禮」，林典澄榮獲「個人活動貢獻獎」，此獎在學校體育界極具代表性，林典澄是所有獲獎人中最年輕的，非常難能可貴。

(中時 )

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