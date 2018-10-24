謝祖武演王八蛋家暴還撕爛考卷 戲外兒考79分要辦流水席

2018年10月24日 18:55 中時 林淑娟

謝祖武、曾珮瑜主演《業務員之死》。（粘耿豪攝）

謝祖武在《業務員之死》有老婆曾珮瑜還有小三許乃涵。（粘耿豪攝）

《業務員之死》由謝祖武、曾珮瑜、許乃涵、周明宇主演。（粘耿豪攝）

謝祖武與曾珮瑜等人演出公視人生劇展《業務員之死》，劇中他搞外遇不倫、沈迷金錢遊戲還家暴老婆小孩，後因遭人襲擊而失去25歲之後的記憶。他說這是自己演過最王八蛋的角色了，道德操守無底線，有很多讓人討厭、痛恨的地方，劇中有場戲是他撕爛兒子的79分考卷，戲外的他搞笑說：「如果我兒子真的考79分，我就要擺流水席了，因為已經是本年度最高分！」

不過爆完兒子的料後他後悔地說，回家可能又要被討厭上媒體的兒子擺臭臉抱怨：「不是叫你不要一直提我了嗎！」他說自己根本沒資格要求兒子考試要考幾分，「我自己考高中時數學也才考23分，不過還是有考上中正高中！」他兒子現在已讀高中，學校運動風氣好，兒子已經練出六塊肌，「每天帶泳褲去學校，有了六塊肌，更喜歡打赤膊去游泳了」。

他劇中與老婆曾珮瑜各有小三與小王，有場戲是老婆要離婚、他撕掉離婚協議書，戲外的他與老婆結婚17年，但從未發生過類似情節，他說，與老婆有基本共識，吵架時必須避免講出「離婚」、「去死」這些字眼，因為這會像導火線般一發不可收拾。平常夫妻一吵架，他就會躲到住家附近的便利商店，「店員只要看到我臉色就知道我是吵架來的還是肚子餓，如果瀏覽在雜誌區就是夫妻吵架，在包子熱食區就是肚子餓！」

他說沒跟老婆聊過外遇話題，坦言以前感情上遇到不知道如何面對的問題可能會逃避，但也透露之前結束戀情，都是很白目直接說「我們分手吧」，「其實先提出分手的人才是勇敢的人！」是否有被對方挽回過？過去曾與張玉嬿、岳翎談過轟轟烈烈戀愛的他笑說：「我被挽回的機率頗低，有挽回的那個人又不能講，因為那個人也很有名！」

他片中有跟許乃涵飾演的小三秘書不倫的親密戲碼，還遭小三連呼巴掌，許乃涵透露大概呼了他8下巴掌，她驚魂未定地說：「這是我打過最貴的臉！」和小三有激情演出的他是否擔心太太吃醋？謝祖武笑稱「有報備」，也說「她醋罈子不大」，不過想想後仍說「首播當晚還是自己在書房看好了，在客廳跟太太一起看風險太大」，擔心太太看了會尷尬。

謝祖武在與媒體記者一起欣賞《業務員之死》首映時，忍不住邊看邊評論，一向被誇凍齡的他，邊看著鏡頭裡的自己已有魚尾紋，也邊問記者：「你們覺得我也需要去整嗎？」他說拍這部戲時很蒼老，因為拍時班排很緊、很累，從早拍到晚，且劇情也滿燒腦的，尤其還要詮釋失憶後，記憶回到25歲的模樣，「老演員還要裝年輕！」

多年前一起演出《麻辣鮮師》的范筱梵日前驚爆婚變，老公與「辣妹3P裸浴」影片外流，謝祖武說，他有看到新聞標題，但沒點進去看。是否心疼她？他說：「任何一個人婚姻這樣都會讓朋友有點心疼，但還是要靠自己才能站起來，別人幫不了」。

《業務員之死》由謝祖武、曾珮瑜、許乃涵、周明宇、許元康、王可元、戴昆憲、何承蔚等擔綱演出，從一樁業務員的去世喪禮啟始，描述謝祖武飾演的「阿良」是科技業主管，掌握採購生殺大權；卻在45歲生日前，因遇襲消失了約20年的記憶。阿良從別人口中及其他的蛛絲馬跡，卻發現重新認識的自己，竟然是粗俗又卑鄙...…；面臨辦公室的不倫、瀕臨破碎的家庭；一個45歲的男人，帶著25歲的靈魂，要如何尋回20年的記憶？拍完《業》劇，謝祖武也深有所感地表示「利慾薰心真的很可怕，看他為了鈔票怎麼對待家人、朋友、屬下」。

(中時 )