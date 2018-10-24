天降飛機! 德軍塗裝的T-6教練機墜毀在加州公路

2018年10月24日 19:31 中時電子報 江飛宇

美國加州的公路似乎最近特別有事，繼10月20日小飛機迫降高速公路後，今天又有架二戰德軍塗裝的T-6教練機，也迫降在阿谷拉山市(Agoura Hills)的高速公路，但是著陸失敗等同墜毀，飛機隨後起火，所幸飛行員沒有受傷。

星條旗報(Star and Stripes)報導，事件發生在當地時間10月23日下午，一架塗著二戰德軍戰機迷彩的T-6教練機，因機械故障而迫降在加州101號高速公路，位置大約是在洛杉磯市中心以西50公里，飛機撞到公路的中央分隔障(紐澤西護欄)，飛機很快就解體，飛行員很快逃出來，之後飛機起火燃燒。

所幸當時該路段車流不大，沒有車子因此受損，不過飛機在墜毀後，高速公路封閉了一段時間，所幸消防隊立即前來，撲滅了火勢。

禿鷹中隊的AT-6會在節慶活動出表演。(圖/禿鷹中隊)

裝扮成德軍戰機的AT-6。(圖/禿鷹中隊)

裝扮成日本零式戰機的AT-6。(圖/禿鷹中隊)

這架T-6屬於一支民間飛行團體「禿鷹中隊」(Condor Squadron)，該機隊會用仿製的二戰飛機在各個節日與慶典中表演。該中隊的領隊克里斯．羅許(Chris Rushing)說：「不幸中的大幸，飛行員應變很好，沒有影響到任何車輛。」

羅許表示，一切還在調查中，還不知道飛行員的名字，事故的原因。

美國聯邦航管局(FAA)發言人艾倫．肯尼澤(Allen Kenitzer)說，航空管理局和國家運輸安全委員會正在進行事故調查。

T-6德州人教練機(Texan)是北美公司在20世紀30年代開發，在第二次世界大戰期間，被美國陸軍航空軍作為訓練飛機，也輸出給盟邦使用，是近代初級教練機中最具代表性的機種之一。

在1970年的電影「虎虎虎：偷襲珍珠港」以T-6改造成日軍的零式21型，因為幾可亂真，一直受到好評，也成為T-6裝扮Cosplay成其他二戰戰鬥機的開端。

現在美國空軍的初級教練機也叫T-6，不過已是全新時代的設計，改稱為德州人二式(Texan II )，它的攻擊型則稱為AT-6金鋼狼(wolverine)，正在決選美國空軍的輕型攻擊機計畫。

(中時電子報)