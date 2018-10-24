劉家洋樓修復完工 年底前開放觀光

2018年10月24日 19:53 中時 李其樺

劉家洋樓又稱「頤樓」，未來將作為故事館開放參觀，分時期介紹劉啟祥生平與作品。（李其樺攝）

劉啟祥畫室將委外經營咖啡餐飲。（李其樺攝）

台南柳營區劉家洋樓超過百年歷史，為台灣知名畫家劉啟祥故居，文化局斥資2600萬元，於今年10月修復完工，即將進入驗收階段。文化局表示，劉家洋樓預計在今年12月中旬開放，可望帶動地方觀光發展。

劉家洋樓建於1910年，由劉啟祥的父親劉焜煌所建，又稱「頤樓」，為獨棟2樓磚造木構泥牆的洋樓。劉啟祥曾旅居海外習畫，後來移居高雄，其他劉家子孫也散居各地，劉家洋樓閒置多年，屋況損壞嚴重；3年前劉啟祥的兒子劉耿一向台南市府請願，文化局於3年前啟動修復程序。

文化局文化建設科長梁晉榮指出，劉家洋樓2樓露台幾乎傾頹、屋頂漏水，除了2樓梁柱建材使用檜木仍保存完好，其他木料幾乎遭白蟻蛀蝕殆盡，此外1樓劉啟祥畫室也有遭白蟻蛀蝕情形；因此修復工程主要將原物料更換補強，同時參考劉家過去修補工法，針對2樓建築以白碧色為顏料重新上漆，盡量恢復劉家洋樓昔日外觀。

梁晉榮表示，台南市府與劉家協議，由市府出資修復洋樓，完工後劉家洋樓無償出借給市府使用10年，未來劉啟祥畫室將委外經營咖啡餐飲，頤樓部分將作為故事館開放參觀，分時期介紹劉啟祥生平與作品。

柳營區長李宗翰表示，未來將建置自行車路網，民眾可騎乘鐵馬沿途參訪八翁社區和果毅社區，以及柳營代天院、劉家古厝，還可遊訪江南度假村、南元農場和荷蘭村，來規畫一日遊或二日遊旅行，結合在地產業、文化和休閒活動，帶動柳營觀光發展。

(中時 )