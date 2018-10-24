北市》6月成立丁守中後援會 商業會理事長今大讚柯

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北市商業會24日舉辦商人節表揚活動 ，北市長候選人柯文哲、丁守中前後出席，先前因國光西站與柯撕破臉的商業會理事長王應傑，今大讚柯重視商界需求、是「兩岸潤滑劑」，不過台下與柯相敬如賓，反倒與丁互動熱絡，更陪同上台致詞，令人玩味。

北市商業會理事長、國光客運副董事長王應傑曾公開稱讚柯「不反商、注重百姓福祉」 ，但後續因配合柯的西區門戶計畫，國光西站被迫搬遷損失慘重，6月份率先成立「丁守中後援會」，不過今卻力捧柯對於國光客運因西區計畫而搬遷的努力，是「70年來沒有一個市長有魄力解決」，並強調這些都是他的肺腑之言。

王應傑大讚柯的「兩岸一家親」論述，他表示，在兩岸關係低迷的時刻，使得劍拔駑張的兩岸關係有了潤滑劑，他也分析，這也是為何在很多民調裡都看出有20％的中間選民，覺得國、民兩黨都要「弄狗相咬」的緣故。

柯致詞時除了回顧招商成績，也頻頻向商界示好，他表示，謝謝企業幫助政府養這麼多國民，政府不會比企業更瞭解市場，我們會減少管你們的，但還是有一些要幫忙的市府還是會幫忙。

值得注意的是王應傑雖與柯緊鄰而坐，但兩人互動冷冰冰，僅在台上頒獎時握手，反觀王與丁卻頻頻交頭接耳，更在丁致詞時隨伺在側，但當王被問是否與柯已經和好？王應傑則說，本來就很好啊！

(中時 )

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