少林武功蓋天下？竊盜集團偷騙各廟宇 獨少林寺不敢下手

竊盜集團忌憚「少林武功蓋天下」，不敢潛闖少林寺行竊。（新華社）

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中時電子報
/綜合報導

在中國大陸有5人組成的竊盜集團，他們從去年起半年不到時間，足跡遍及浙江、安徽、江蘇等地，專找香火鼎盛的寺院「功德箱」」下手行竊，唯獨對少林寺所屬的寺院不敢動手，竊團首領說，電影裡少林寺師父及弟子個個身懷絕技，萬一失風被捕，可能會被打得很慘。

警方說，這個竊盜集團是今年4月間在杭州臨安區太湖源鎮某寺廟盜竊時被警方抓獲。同年臨安區檢察院將田某等5人涉嫌盜竊罪向臨安區人民法院提起公訴。

庭訊時，竊團老大田某說，他們並非在所有寺院都會作案，如在南少林寺觀察時，他們發現寺內有數量不少的駐寺武僧，考慮到習武之人反應敏捷，也比較機謹，最終放棄了盜竊行動。

法院審理判決指出，被告人田某、向某、彭某等5人結夥或分別結夥，利用鴨舌帽、口罩、手套等裝扮，在浙江、安徽等地盜竊寺廟功德箱內財物，先後作案15起，共計偷得人民幣32000餘元（約台幣142639元）。

據主要犯罪嫌疑人田某供述，作案時，他們會先用手機地圖搜索「附近的寺廟」，白天偽裝成香客前去觀察地形，夜間再作案。之所以選擇功德箱作為盜竊目標，是因寺廟功德箱一般不會天天打開，被偷了也不容易發現。

上海《澎湃新聞》報導，法院前對該團夥成員涉嫌盜竊案進行一審判決。團夥主要成員、被告人田某因盜竊罪被判處有期徒刑1年9月，其餘4名被告人被法院以同樣罪名分別判處1年半至8個月不等有期徒刑，並各處罰金人民幣3000-1000元。

(中時電子報)

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