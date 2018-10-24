鹽水意麵節28日登場 民眾免費試吃在地美食

鹽水意麵節將於28日上午登場，包括立委黃偉哲（右二）及多名地方民代都來替鹽水意麵代言宣傳。（李其樺攝）

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鹽水意麵節將於28日上午登場，當天結合在地商家利用鹽水意麵打造各式特色料理，免費提供民眾試吃。（李其樺攝）
鹽水區公所推出鹽水五寶禮盒，鹽水意麵、冬瓜糖、和合信肉餅、蔴油及蕃茄乾。（李其樺攝）

鹽水區公所及鹽水月津港文化觀光商圈發展協會28日將在鹽水舉辦鹽水商圈意麵節，今年遊客來到鹽水，除了可免費試吃當地聞名的鹽水意麵等在地美食，另外區公所也推出踩街活動、集章摸彩、小農市集及寫生比賽，活動精采可期。

鹽水區長呂煌男表示，今年區公所也開發了多項文創商品，包含竹篩意麵文創組、鹽水蜂炮杯墊，其中最特別的是5寶禮盒，裡面放入鹽水在地特產，包括鹽水意麵、冬瓜糖、和合信肉餅、蔴油及蕃茄乾，歡迎民眾選購，將鹽水的美味帶回家收藏。

呂煌男表示，今年區公所與鹽水月津商圈合作，推出「集章摸彩樂」活動，遊客可參訪當地八角樓、護庇宮等景點來蓋印章，集滿6個章即可參加抽獎活動。

今年鹽水意麵節延續往年推出美食試吃活動，今年邀請了知名在地店家共同開發，將鹽水意麵透過中式、西式不同烹調方法，將鹽水意麵的美味呈現出來，當天提供遊客免費試吃。

另外，區公所今年舉辦在地店家網路票選活動，選出6間美食店家和3間特色店家，美食店家包含碳烤雞蛋糕、鹽水點心城冬瓜茶、阿三意麵、阿妙意麵、橋南咖啡美食館及蔡家香腸；特色類店家則包含永成戲院、東文社印務局及閱悅工作室，提供遊客做為鹽水旅遊指南。

(中時 )

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