孫亞夫：美挑動台灣對抗大陸達1979年來最嚴重程度

海協會副會長孫亞夫曾多次到台灣訪問，台灣民眾對他相當熟悉。圖為2015年訪台。（圖／旺報 王錦河)

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中時電子報

大陸海協會副會長、前國台辦副主任孫亞夫在一場研討會中表示，美方去年以來明顯加緊唆使挑動、扶持台灣民進黨當局與大陸對抗，已達到1979年中美建交以來最嚴重的程度。一旦實施「美台軍艦互泊」、「美台高級官員互訪」，就違背了中美建交的基礎，將使台海「風高浪急」。

據《中評網》報導，針對國防部日前證實兩艘美國軍艦航經台灣海峽，孫亞夫在清華大學「貿易保護主義與兩岸科技產業合作」研討會上表示，從去年以來，美國方面明顯加緊唆使挑動、扶持台灣民進黨當局與大陸對抗，達到1979年中美建交以來最嚴重的程度。美方的相關動作中，有四個較之以往更為嚴重：一是主張美台軍艦互泊，二是推動美台各級官員互訪，三是對台軍售經常化、便捷化，四是干預外國與中國建交或復交。

孫亞夫表示，今後兩岸關係複雜嚴峻的局面將持續一段時間，甚至面臨的挑戰和風險會增大。如果激進台獨勢力推動「正名」、「制憲」、「入聯」甚至「台獨公投」得以舉辦，將出現「台獨重大事變」，兩岸關係將高度震盪。

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從外部環境來說，他認為中美雙方有著巨大的共同利益，但美國為維護其世界霸主地位將不斷對大陸進行「遏制」，其力度往往會隨著大陸發展程度而增強。中美關係雖然時緊時鬆，但總的來說將趨緊。

不過孫亞夫認為，兩岸關係總是在戰勝困難中開闢前進道路的。台灣問題產生以來，兩岸關係歷經時勢變遷已發生歷史性變化，但一直存在著內外交織、新舊疊加的嚴重問題。如今推動兩岸關係和平發展面臨新的挑戰和風險，但最終將戰勝挑戰與風險，繼續開闢前進的道路。

(中時電子報)

文章來源：孫亞夫：美台軍艦互泊台海風高浪急

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