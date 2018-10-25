台南˙》三太子、皮卡丘 也成市議員助選利器

台南無黨籍市議員參選人張富森（左）、張家睿（右）兄妹今年首度參與市議員選戰，特別請出民間受歡迎的三太子來為他們加持。（李其樺攝）

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台南無黨籍市議員參選人高忠義（左）則選擇用知名日本動漫角色皮卡丘，來搶攻在地家長選票。（李其樺翻攝）
台南民進黨籍市議員參選人陳俊安（前排中）特別製作「陳俊安」造型公仔，極受學生和民眾歡迎。（李其樺翻攝）

台南市多名市議員候選人推出吉祥物或公仔助選，如無黨籍市議員候選人張富森、張家睿兄妹請來三太子助選；另名無黨籍市議員候選人高忠義則找來知名動漫角色皮卡丘為他助選；民進黨市議員候選人陳俊安則推出「陳俊安」大頭公仔，每逢公開場合大頭公仔隨行，達到拉抬人氣的效果。

張富森和張家睿兄妹今年首度參選市議員，其中哥哥張富森登記參選台南市第七選區（永康），張家睿則參選第五選區（善化、新市、安定、新化、山上）市議員。

張富森表示，2013年新營太子宮代表台南赴印尼雅加達表演電音三太子，過去他曾候與規畫團員機票、行程，因此與三太子信仰結緣；這次選舉特別請出三太子，希望藉三太子旺盛人氣，為兄妹倆加持並帶來好運。

同樣參選台南市第五選區的高忠義則找來志工穿上布偶裝，扮成知名動漫卡通角色「皮卡丘」，高忠義說，公開場合有皮卡丘陪同拜票，希望能夠拉近民眾距離，選戰也可以是有趣親切的互動。

民進黨台南市第二選區（北門、學甲、將軍、七股、佳里、西港）市議員候選人陳俊安，則以他自身為範本，請人製作「陳俊安」大頭公仔，陳俊安說每當重要場合，大頭公仔隨行，為現場製造不少歡樂效果；有時他行程滿檔，大頭公仔剛好「分身」，替他到別的場合幫忙宣傳，拉抬不少人氣。

(中時 )

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