高雄》鐵桿綠喊：高雄市民站起來了 搶拉韓國瑜的手

2018年10月24日 20:17 中時電子報 丁世傑

鳥松鄉里長聯誼會主席、高雄市議員參選人陳清茂表示，現在韓國瑜現象，已經不是國民黨跟民進黨選，是高雄市民跟民進黨選，因為老百姓要顧肚子，洗衣服的阿姨、菜市場討生活的人，他們聲音才是真的。他們沒政黨，只要生活！所以會有韓流！

陳清茂說，30年前就是因為「顧台灣」一句話，就一直支持民進黨，到現在還在講這句話，所以民進黨這次動員，瞬間就沒了。

他表示，韓國瑜這次出來，是老百姓衝來要拉他、衝來要摸他、衝來要握手，但民進黨候選人身邊都沒人，所以這次是高雄市民跟民進黨選，高雄市民都站起來了！

陳清茂23日在《東森關鍵時刻》節目中呼籲，民進黨不要停留在過去，什麼要顧台灣喔、中共要打來囉、大陸如何如何，老百姓不會認同，國民黨有優秀的人就要支持。現在高雄新口號是：「選賢與能 選人不選黨」，這句話在高雄發酵！所以這次是高雄市民跟民進黨選，風起來了，絕對回不去了！

陳清茂痛批，民進黨在高雄執政2、30年，以前不管總統立委市長選舉，都全力支持民進黨，但說「一個西瓜會中」，是看不起高雄人，所有民進黨基層同志看不下去！

而韓國瑜現象是部是只有台北媒體在燒？陳清茂說，他邀請在座所有人到高雄38區從海到山繞一圈，都不要暴露身分，就隔壁鄰居問一問，現在高雄市民都要拉韓國瑜的手、摸摸他的頭！

陳清茂解釋，不要把高雄人的熱情當作是愚蠢，過去農業社會，民進黨說被國民黨糟蹋、被國民黨鴨霸，高雄人因此挺民進黨。現在又這樣？現在應該要說高雄出什麼問題？為什麼缺工？為什麼經濟壞？店面不是要賣就是要租，原因在哪？現在高雄百業蕭條，像洗衣服的阿姨、菜市場討生活的人，他們聲音才是真的。他們沒政黨，只要生活！

陳清茂更強調，韓國瑜從頭到腳，哪一點像國民黨？有民進黨朋友罵，陳清茂說，「來服務處我說給你聽」，說完以後，民進黨的朋友說，馬上開直播要公開支持韓國瑜。陳清茂氣憤表示，「我們一路陪民進黨打拼，南征北戰，現在我選別人，我錯了嗎？」

(中時電子報)