孕婦出門買東西 丈夫再見她竟已赤裸陳屍旅館

2018年10月24日 19:46 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

涉案男子倉促駕車離開。(翻攝自推特)

阿根廷一名25歲懷孕7個月的孕婦陳屍在一處旅館內，死者的下體嚴重受創，疑似遭塞「啤酒罐」才會喪命。警方調查後發現，她與一名男子一同進入旅館，但一小時後，男子卻突然慌張的開車逃離現場，只留下她一絲不掛的倒臥在血泊中。

旅館表示，死者與一名37歲男子艾里爾（Ariel Norberto Garcia）13日晚上約9點一同入住，點了一瓶啤酒，約一小時後，艾男子卻突然慌張離去現場，甚至撞斷了停車場的欄杆，工作人員立刻到房間檢查，不料，卻看到死者一絲不掛的倒臥在血泊中。

據《東森》報導，警方調查發現，兩人並非夫妻，且男子有持有武器搶劫、偷竊和吸毒等前科，警方循線找到了男子的父親，隨後在14日晚間將他逮捕，將以兇殺等罪名起訴。警方還在旅館中發現一些「助性的藥品」及「性愛道具」，經驗屍後確認，死者是因「消化系統」與「生殖系統」遭外來物品插入，懷疑是被啤酒瓶塞進卡洛麗娜的下體，才導致她的下體受傷，最後急性出血致導致一屍兩命的悲劇。

死者的丈夫得知妻子跟肚子裡的孩子都過世的消息相當崩潰，他哽咽地說：「她跟我說要出門買東西，但再也沒有回來，沒想到會發生這樣的事情，我本來一直期待她生下孩子」。死者夫表示從沒聽過艾里爾這個名字，認為妻子是被綁架了，被硬抓到車子裡面，堅信卡蘿莉娜絕對沒有跟其他男人有外遇關係。也希望法律能還給妻子公道，至於詳細的事發經過，警方目前仍在調查釐清。

(中時電子報)