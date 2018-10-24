湖北紫霄宮600年玄天上帝繞境苗栗 駐蹕天雲廟熱鬧舉辦嘉年華

2018年10月24日 20:11 中時 陳慶居 ／苗栗報導 巫靜婷、／苗栗報導

湖北紫霄宮600年玄天上帝神尊巡境苗栗巨蛋體育館時，宮廟陣頭接駕，鑼鼓喧天，炮聲隆隆，熱鬧滾滾。（巫靜婷攝）

湖北紫霄宮600年玄天上帝神尊巡境苗栗，由身著黃衣的道教仗儀隊打頭陣，接駕隊伍往南苗天雲宮前進。（巫靜婷攝）

兩岸宗教交流再添美事一樁，大陸湖北省武當山紫霄宮600年的玄天上帝神尊來台9天遶境活動第5天，24日自台中市中樞院起駕後經通霄、銅鑼到苗栗，途中由陣頭接駕，炮聲隆隆、熱鬧非凡，隨後起馬步行至天雲廟，舉行真武之夜嘉年華，晚間駐蹕大殿，供信眾參拜、共謁玄帝。

兩岸道教界歷經近半年精心籌備，「2018戊戌年武當山玄天上帝神尊台灣巡境」活動，20日從湖北十堰武當山紫霄宮起駕，21日下午飛抵台灣，進行9天巡境祈福活動。

武當山紫霄宮的600年玄天上帝神尊是大陸的國家級文物，進出都須陳報文物局核准，能來台實屬難得。巡境神尊除玄天上帝真身文像，還包括執旗、捧劍的兩尊侍神，2014年10月時神尊也曾赴台灣，進行21天的巡境活動。

遶境活動由大陸道教協會會長李光復率隊，活動中還有難得一見的武當太極拳表演，拳法以柔克剛、以靜制動，能四兩撥千斤，令在場觀眾拍手叫好。

第5天的行程經通霄玉清聖殿，沿128線道往銅鑼方向，於苗栗天后宮及玉清宮停駕後，經頭屋大橋進入頭屋市區轉進後龍，從北勢大橋繞回苗栗市區，經聖慈宮及巨蛋體育場，安排陣頭接駕，晚間7時在天雲廟舉辦玄帝宗教嘉年華會真武之夜，並穿插煙火秀，晚間駐蹕天雲廟大殿。

天雲廟指出，600年的玄天上帝神尊25日將巡境獅潭玉虛宮、後龍灣寶北極宮、受天宮，玉虛玄靈宮，今晚進駐200年的天雲廟，正巧天雲廟的玄天上帝也來自武當山，兩岸宮廟依古禮盛大接駕，鑼鼓喧天，信眾沿途參拜相迎，宮廟隊伍綿延數公尺，見證了兩岸宗教文化交流盛事。

為讓民眾能在虛擬網路和巡境現場活動可以互動，台灣空谷傳棋科技首創「開心鬥一番」互動巡境APP，結合神尊路徑GPS定位，可以追蹤神尊的位置與距離，不管在家或現場都能隨時掌握最新遶境動態，了解宗教文化的背景與歷史典故，同時加入了抽籤祈福的遊戲以及線上小遊戲來賺取功德點。

(中時 )