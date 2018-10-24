把前女友打到流產 男星：我的人生失敗嗎？

2018年10月24日 20:00 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

韓國男星金賢重自拍攝韓版《流星花園》後星路大開，帶動所屬男團SS501在亞洲走紅，自己更是戲劇邀約不斷，星路一片看好，卻在2014年爆出毆打前女友事件，當時傳出把前女友打到流產、言語污辱、私生子，讓他形象重創。歷經四年，他當完兵也接了新戲，昨（23）日他在新戲記者會上告白這段時間的心情，「退伍後外面的情況跟我想的差很多，同時思考著，『我的人生真的那麼失敗嗎？』」。

金賢重回歸在《時間停止的時候》當男主角。（圖／翻攝自韓網）

金賢重歷經風波與兵役後，接下電視劇《時間停止的時候》的男主角，雖然有不少觀眾因為當時事件，導致接演傳聞曝光後，反對他當男主角，他也在記者會上坦言過去4年中，發生了許多事情讓大家操心，「不知道該怎樣向大家道歉以求原諒，我會努力用演技和音樂回報大家，未來也會不斷鞭策自己做一個更好的人。」

面對前女友事件，他曾自問：我人生失敗嗎？（圖／翻攝自金賢重IG）

四年前的事件，金賢重被指控毆打前女友，甚至導致對方流產，隨後更生下私生子，該女更用私生子威脅詐騙金賢重，雖然最後DNA比對，證實真的是金賢重的孩子，但該女也被判定為詐騙未遂。

金賢重在記者會上也被問起是否看過孩子了？金賢重表示，自己目前為止還沒有見過兒子一面，他回應：「目前還不是能去見孩子的狀態。現階段只想在自己的位置上全力以赴，因為現在好像不管說什麼都會對孩子造成傷害，所以就不多說了。」

(中時電子報)