金馬國片互挺！《幸福城市》導演幫腔對手：天下沒有新鮮事

2018年10月24日 19:57 中時 徐桐炘

《幸福城市》主演石頭、謝章穎、丁寧、李鴻其。（粘耿豪攝）

電影《幸福城市》24日舉辦首映會，因《誰先愛上他的》導演徐譽庭之前承諾可憑《幸福城市》票根看自己作品，導演何蔚庭表示為回報對方，也將包場力挺《誰先》，接著被問徐在前日被爆料劇本抄襲，2片都入圍金馬最佳原著劇本，何身為競爭對手，仍義氣為徐幫腔：「每個人創作都很辛苦，但天下沒有新鮮事，一個不小心就會被標籤。」

何蔚庭表示得知徐譽庭被傳抄襲時相當驚訝，不過他認為好萊塢電影常使用相似橋段，卻都沒人談抄襲，忍不住為國片叫屈卻欲言又止：「不要老挑大家毛病，好不容易一起上來，不要又...。」是否擔心《幸福城市》票房？丁寧搶回：「誰不擔心啊！」何也表示，雖然全台僅有18間影院上映，若2、3週內能維持7成滿座率就已滿足。

演員李鴻其、丁寧、謝章穎、石頭、段鈞豪、林明森昨晚皆出席首映，「五月天」石頭和李鴻其笑言朋友都有能力買票進場，希望大家能自掏腰包支持，年僅20歲的謝章穎獻出大銀幕處女秀就入圍金馬新人，他將全家20人都邀來看首映，媽媽也從苗栗上來台北看片，他感動表示：「能把全家人聚在一起看自己的作品，已是夢想成真了。」

入圍最佳女配的丁寧已讓許多特映會觀眾噴淚，自己也在每場映後座談也都淚灑現場。另外，劉文正的經典歌〈愛不要給太多〉貫穿全片，彷彿讓觀眾時光倒流一樣，意外成為洗腦亮點，何蔚庭表示：「一開始是想要找一首符合張冬陵（主角）出生年代的歌曲，這首歌也符合在《幸福城市》裡的每個角色。」該片26日上映。

(中時 )