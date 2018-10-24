嘉義市雞肉飯產業族繁有譜 40家通過衛生評鑑授證

嘉義市長涂醒哲頒發評鑑證書給40家雞肉飯業者。（廖素慧攝）

友善列印
中時
廖素慧
嘉義市火雞肉飯業者第2代張韶文（左至右）、陳建鴻、蕭昱瀚對火雞肉飯經營有新理念。（廖素慧攝）
嘉義市火雞肉飯業者第2代張韶文（左至右）、陳建鴻、蕭昱瀚授證，議員王美惠及衛生局長張耀懋喊讚。（廖素慧攝）

嘉義雞肉飯產業蓬勃，傳承二、三代，族繁有親屬或同學關係，新世代接棒或開新店有新觀念及作法，嘉義市政府衛生局辦理首屆雞肉飯業者衛生評鑑，以期提升嘉義特色小吃雞肉飯業者衛生品質，72家參與評鑑，有40家通過，24日由市長涂醒哲授證。

嘉義市有百餘家火雞肉飯、雞肉飯店，其中，知名的博愛火雞肉飯店第2代陳建鴻是熱愛運動的短跑健將，在吳鳳北路創業開店3年，求學念餐飲專業，他想顛覆做餐飲油油髒髒的刻板印象，講究衛生品質、口味。

東門火雞肉飯店第2代張韶文在光彩街經營新店，他擁有航空機師執照的，因準備與空姐女友結婚，捨棄空中飛人的高薪工作，返嘉接手家業，他想仿效國外的餐飲業的觀念及作法，堅持顧好品質，期許將來能拓展中央廚房。三禾火雞肉飯店已傳承3代，第3代蕭昱瀚認為顧好品質是對客人最大的尊重。以上均入列衛生評鑑通過的40家店。

涂醒哲表示，火雞肉飯是嘉義最具代表性的特色美食，不僅好吃還要衛生品質把關，選出40間衛生安全評鑑A+的特優店家頒獎，讓大家吃得更安心，讓遊客來嘉義市吃雞肉飯，也帶動觀光商機，也將雞肉飯推向國際美食市場。

社團法人中華食品安全管制系統發展協會理事長陳元科表示，員工健檢、倉儲環境溫度管控、員工個人衛生、食材來源憑證把關等都是基本要項，但有些業者仍未能符合標準，而未獲評鑑通過。

(中時 )

尼龍袋煮米粉不知有問題 老闆娘… 粉絲團小編亂賣藥 食藥署驚爆…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。