嘉義市雞肉飯產業族繁有譜 40家通過衛生評鑑授證

2018年10月24日 20:07 中時 廖素慧

嘉義市火雞肉飯業者第2代張韶文（左至右）、陳建鴻、蕭昱瀚對火雞肉飯經營有新理念。（廖素慧攝）

嘉義市火雞肉飯業者第2代張韶文（左至右）、陳建鴻、蕭昱瀚授證，議員王美惠及衛生局長張耀懋喊讚。（廖素慧攝）

嘉義雞肉飯產業蓬勃，傳承二、三代，族繁有親屬或同學關係，新世代接棒或開新店有新觀念及作法，嘉義市政府衛生局辦理首屆雞肉飯業者衛生評鑑，以期提升嘉義特色小吃雞肉飯業者衛生品質，72家參與評鑑，有40家通過，24日由市長涂醒哲授證。

嘉義市有百餘家火雞肉飯、雞肉飯店，其中，知名的博愛火雞肉飯店第2代陳建鴻是熱愛運動的短跑健將，在吳鳳北路創業開店3年，求學念餐飲專業，他想顛覆做餐飲油油髒髒的刻板印象，講究衛生品質、口味。

東門火雞肉飯店第2代張韶文在光彩街經營新店，他擁有航空機師執照的，因準備與空姐女友結婚，捨棄空中飛人的高薪工作，返嘉接手家業，他想仿效國外的餐飲業的觀念及作法，堅持顧好品質，期許將來能拓展中央廚房。三禾火雞肉飯店已傳承3代，第3代蕭昱瀚認為顧好品質是對客人最大的尊重。以上均入列衛生評鑑通過的40家店。

涂醒哲表示，火雞肉飯是嘉義最具代表性的特色美食，不僅好吃還要衛生品質把關，選出40間衛生安全評鑑A+的特優店家頒獎，讓大家吃得更安心，讓遊客來嘉義市吃雞肉飯，也帶動觀光商機，也將雞肉飯推向國際美食市場。

社團法人中華食品安全管制系統發展協會理事長陳元科表示，員工健檢、倉儲環境溫度管控、員工個人衛生、食材來源憑證把關等都是基本要項，但有些業者仍未能符合標準，而未獲評鑑通過。

(中時 )