粉絲團小編亂賣藥 食藥署驚爆：沒有辦法究責

為了醫療器材管理法過關，衛福部與立委熱烈討論。（杜宜諳攝）

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衛福部食藥署驚爆目前國內透過臉書、LINE與youtube等新興媒體，只要地點架設在國外的違法醫藥、醫材販賣都無法處罰，只能透過宣導提醒民眾不要購買，未來通過「醫療器材管理法」，食藥署仍無把握可以有效規範。

「醫療器材管理法」所稱的「醫療器材」指的是儀器、用具、軟體、物質與體外診斷試劑等，立委不了解「物質」的內涵，食藥署長吳秀梅表示，玻尿酸、皮下植入物等都算在內。

醫材管理法草案第19條規範產品來源與流向，對於具有一定風險的醫材，立委要求必須詳載「保存年限」，尤其植入式心律調節器、需要安全長期觀察的矽膠植入等。

不過，對於醫療器材商刊播醫療器材廣告，立委林靜儀表示，臉書粉絲團的小編如何納入管理？還有在youtube會跳出「紅外線內褲」的推銷廣告，這類違法廣告到底有沒有被處罰？又該誰來受罰？

因此食藥署驚爆，目前這種地點架設在國外的違法販賣有醫療效果的廣告，都沒有辦法究責開罰，食藥署組長杜培文表示，由於管轄權問題，在法規上是罰不到國外的廣告，只能尋求額外的機制，加強提醒民眾。

未來醫材管理法設有追蹤追溯的概念，核准上市要有安全監視，廠商半年內要提供使用安全性報告，醫材商或醫療院所都要留存相關資料，只是防君子難防小人，網址設在國外的違法販售行為，食藥署還是一籌莫展。

(中時 )

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