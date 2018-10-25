《預發-高雄寵物》3D彩繪凶狠圓軸蟹愛河見客

2018年10月25日 07:36 中時 曹明正

五福、河東路口的愛河畔，因為3D地景彩繪的凶狠圓軸蟹亮相，一下子就成為許多大小朋友討論、拍照、打卡的熱點。（工務局提供）

哇！好大的凶狠圓軸蟹！為了推廣愛河水域的多樣性，高巿府工務局近期花了10天工期，在五福、河東路口的愛河畔進行3D地景彩繪，超大的立體凶狠圓軸蟹映入眼簾，一下子就成為許多「蟹粉」呼朋引伴、相約打卡的熱點。

工務局指出，為了串連愛河沿線水域的生態特色，採用愛河原生物種為標的，包含兇狠圓軸蟹、海月水母、河豚等進行3D地景彩繪，範圍長12公尺、寬約6公尺，並設計跳石圖案，讓民眾可以和這些愛河的住民們互動、打卡。

凶狠圓軸蟹是台灣大型陸蟹之一，是體型可寬達12公分的夜型性動物，每年6至9月的繁殖期，會從陸地行走到海裡產卵，是許多大小朋友很愛的生態觀察。而生活在近岸的海月水母則具弱毒性，常隨波逐流覓食及活動。

為了完整呈現3D地景彩繪動態效果的最佳拍照點，現場也以腳印做為標記，只要站到對的位置，就可隨著拍照角度改變，呈現不同的3D動態變化，未來工務局還會再增設趣味的解說告示牌，介紹這些小小原住民的特性。

愛河本來就是高雄巿的重要觀光景點，每年燈節、龍舟都在這舉辦，因為逼真逗趣的3D彩繪，除了家裡有養陸蟹的蟹粉們蜂擁拍照，不少經過的遊客也因此停下腳步，一個低頭轉許，或許就能在河岸邊遇到真正的小小本尊。

(中時 )