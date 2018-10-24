聲量化為選票 韓國瑜團隊發動巷弄肉搏戰

圖為國民黨高雄市長參選人韓國瑜封街造勢，受到支持者英雄式的歡迎。（資料照,林宏聰攝）

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中時電子報
/綜合報導
國民黨高雄市長參選人韓國瑜（前中）出席在三民區的造勢大會。（圖／本報資料照，林瑞益攝）

國民黨高雄市長候選人韓國瑜在網路成功塑造議題，讓網路聲量飆漲竟比網紅市長柯P高了好幾倍，在最近民調中領先民進黨候選人陳其邁多達7%，這股「韓流」已外溢其他縣市。但如何將聲量化成實際的選票？韓國瑜團隊發言人、國民黨立委陳宜民表示，將進行巷弄肉搏戰，會地毯式進入鄉鎮村里中尋求支持，並針對美濃、鳳山、岡山和旗山等支持度可能較低的地方拓展票源。

據《中評社》報導，針對韓國瑜的網路聲量如何化成選票？團隊發言人陳宜民表示，從上上周開始就是在做巷弄肉搏戰了，團隊分進合擊深入鄉里，他連里長選舉都去站台，就是在幫韓國瑜拉票，而韓也不是只有議員競選總部成立才去，盡量每場都到，而除了要顧高雄市區的票，還有原高雄縣更是重要，原高雄縣就要用地毯式拜訪，所以現在已經進入到陸戰、巷弄肉搏戰。

其中，韓國瑜支持度可能較低的美濃、鳳山、岡山和旗山等地，團隊發言人成員會擔任韓國瑜分身，在最後一個月深入地方再拓展票源，並會陸續舉辦造勢大會，幫韓拉抬造勢，讓支持者動起來。而且，韓國瑜也發揮母雞帶小雞的功效，很多議員的造勢場子支持者都自動自發到場，韓日前到黨籍議員候選人蔡金晏站台輔選，民眾爭先要與韓國瑜握手、合照簡直到瘋狂地步，希望這樣氣勢延續到最後一個月，更多志工進來協助，可以幫韓打一場漂亮選戰。

(中時電子報)

中評社
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