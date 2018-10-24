大陸限酬令再發威！胡歌新劇片酬曝光 一次少賺3.4億

2018年10月24日 20:14 中時電子報 吳玫穎

范冰冰捲入「陰陽合同」逃稅案，吸引大陸官方關注明星課稅問題，更祭出「限酬令」加強治理藝人天價片酬、逃稅等問題。繼舒淇被逼吐出參演《中餐廳》的4千萬人民幣(約1.8億台幣)酬勞，大陸男星胡歌也受到影響，以往他一部戲片酬至少上億人民幣(約4.3億台幣)，日前就被爆與劉詩詩主演新劇《庶女錦蘭》片酬只剩下2千萬人民幣(8414萬台幣)。

根據早前大陸官方曝光的新規定，要求3大影音平台愛奇藝、優酷、騰訊視頻及6大影視公司共同抵制藝人天價片酬，將成本用於製作上，「演員、嘉賓總片酬不得超過製作成本的40%，主要演員片酬不得超過總片酬的70% 的最高片酬；單個演員的單集片酬（含稅）不得超過100萬人民幣，其總片酬（含稅）最高不得超過5000萬。」

因此繼舒淇被逼吐出參與綜藝節目《中餐廳》1.8億台幣酬勞，胡歌也傳出新戲片酬砍到連一半都沒有！據香港蘋果日報報導，昔日片酬破億人民幣的胡歌，與劉詩詩主演新戲《庶女錦蘭》受到限酬令影響，傳出該戲共拍20集，但兩人分別最多只能各自領到2千萬人民幣，等於胡歌至少少賺8千萬人民幣(約3.4億台幣)。

憑著電視劇《瑯琊榜》爆紅兩岸的胡歌，繼《仙劍奇俠傳》、《風中奇緣》後，又將與劉詩詩再續前緣，演出古裝新戲《庶女錦蘭》。由於劉詩詩、胡歌在《風中奇緣》戀情是以悲劇坐收，也讓粉絲相當期待兩人在《庶女錦蘭》會不會有個圓滿結局。

(中時電子報)