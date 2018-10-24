醉男神壇尿尿惹殺機 「褻瀆神明」活活遭鐵椅打死

牡丹鄉23日晚間驚傳命案，醉酒男子在活動中心被打死。（謝佳潾翻攝）

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謝佳潾
牡丹鄉23日晚間驚傳命案，醉酒男子在活動中心被打死。（謝佳潾翻攝）

牡丹鄉23日晚間驚傳命案，46歲陳姓男子與友人約在大梅路某神壇前飲酒，不料酒後竟直接便溺在椅子上，而36歲余姓男子得知此事後，疑認為陳褻瀆神，怒持鐵製摺疊椅猛往對方身上打，陳送醫後不治身亡，警方在案後4小時逮獲余，24日訊後依殺人罪嫌送辦。

警方調查，當天晚間18時許，陳男與友人在大梅路某神壇前與友人飲酒，不料席間竟直接在椅子上小解，神壇主的侄子余嫌得知後，疑似認為陳男此舉是在褻瀆神靈，對陳男相當不滿，氣到直接衝到神壇前欲找陳男理論，但到場時陳男已被趕走。

不過，余嫌並未因此放棄，仍在附近尋找陳男的蹤影，不久後即在附近找到陳男，他一見到對方就開始毆打，但沒多久後覺得已讓對方吃到苦頭，便收手轉身離開，不料陳男也不滿被打，氣得走在余嫌背後咒罵他，雙方走到大梅活動中心時，口角衝突一發不可收拾，余嫌怒而拿起身旁的鐵製摺疊椅往陳男身上猛打。

余嫌恍如打紅了眼，將陳男打到倒地不起後才離去，而陳男事後雖被緊急送醫搶救，但24日凌晨醫生仍宣告不治。警方獲報後，立即組成專案小組循線追查，不到4小時即鎖定余嫌並通知其到案，余嫌落網後坦承犯行。

警方指出，陳姓被害人的死因待驗，余嫌訊後依殺人罪嫌移送法辦。

(中時 )

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