金門》金酒東北試釀案延燒 陳福海、楊鎮浯重炮對轟

2018年10月24日 20:25 中時 李金生

楊鎮浯在直播記者會中，痛批陳福海是全程主導的「黑手」，卻在議會公然說謊。（李金生攝）

金酒東北試釀案持續延燒，縣長候選人楊鎮浯今（24）日親赴火線，痛批全程一路主導的陳福海縣長是「騙子」、「幕後黑手」，卻在東窗事發後，急忙將金酒員工和下屬當作扛責的「替死鬼」，根本不配競選連任，應立即退選。陳福海競選總部則重炮回擊，指他為了選舉不擇手段抹黑，要求在3日內公開道歉，否則將提告以正視聽。

楊鎮浯在直播記者會中強調，檢方只以「沒有主觀故意洩漏營業機密，僅是奉命行事」針對當初負責帶酒麴到大陸試釀，卻被縣府送辦的陳姓、蔡姓基層員工，做出不起訴的處分，並不包括當初拍板敲定決策的人，但陳福海與縣府卻蓄意混為一談，指全案已經不起訴結案。

楊鎮浯強調，陳福海在議會答詢時公然說謊，表示自己都不知情，但不起訴處分書顯示已掌握其它事證，他基於捍衛全民利益，將提告請求檢方重啟調查，讓當初決定要赴大陸試釀，出賣金門、出賣金酒的人受到應有懲罰。

楊鎮浯指出，2015年12月陳縣長率團赴陸參訪後，正式啟動東北試釀案，次年5月金酒評估結果是「鑑於該區無法製麴，試釀實無意義，應予暫停辦理」。但時隔5個月後，陳福海親自召開第65次政策小組會議，卻做成要求金酒重啟東北試釀的研議工作，並將會議紀錄檢附給金酒公司，這可從檢調明確地在調查結果中敘明：「金門縣政府主動要求金酒公司再次研究至大陸地區設廠之可行性」獲得佐證。

楊鎮浯說，在短短半年不到的時間，金酒公司的專業判斷突然就從「試釀實無意義」驟變為同意送出1620公斤的酒麴赴陸進行試釀，且在無人監督的情況下，任由大陸同業恣意研究和使用，嚴重損害金酒的商業利益。

陳福海競選總部則提出4點聲明，強力回擊：

1、當初為了讓外界釋疑，陳縣長主動要求將整案移送釐清！

2、縣府在決策小組會議後發文強調金酒應本於適法性、財務等專業考量再做評估，縣府並不會管到金酒怎麼釀酒？因為金酒有其技術部門，能不能釀成功？有沒有辦法設廠，這都是技術部門本於權責處理，再報府說明。

3、關於楊鎮浯所稱，陳福海縣長在議會所稱不知情是公然說謊，陳縣長當時回應是意指「後續試釀過程並未指示也不知情」，然而楊鎮浯竟刻意曲解，為了選舉，不擇手段抹黑陳縣長、金酒公司，並非民眾所樂見。

4、楊鎮浯在3日內未就上述內容公開道歉，陳福海競選總部將對他提出告訴，以正視聽。

(中時 )