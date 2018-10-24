戴奧辛大閘蟹15噸流入市面 吃一隻恐已超標

食藥署於邊境發現有大閘蟹進口業者具結放行後，未檢驗竟私下販售。（圖／食藥署提供）

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竟有不肖業者「偷跑」，將含毒大閘蟹先行販售流入市面！衛生福利部食品藥物管理署今公布，今年截至昨天共檢驗24批進口大閘蟹，共21批合格，但「喬艾舶國際企業有限公司」與「侑豐企業有限公司」有3批近15噸大閘蟹檢出含戴奧辛，原本可在邊境攔截，不料惡質業者竟先行販售，導致含毒大閘蟹疑似流入市面，恐已遭民眾吃下肚，全案由基隆地檢署偵辦中。

食藥署公布大閘蟹邊境管理查驗情形，截至23日為止，完成查驗程序為24批，淨重10萬7667公斤，其中21批經查驗合格放行，3批檢驗結果超出衛生福利部公告之「食品含戴奧辛及戴奧辛類多氯聯苯處理規範」限量標準。我國限量標準為6.5皮克。

中國大閘蟹產品輸入採逐批查驗，除書面審查外，尚須經臨場查核及檢驗等步驟，檢驗項目共65項動物用藥和重金屬，但去年因中國進口大閘蟹首度檢出戴奧辛，食藥署今年十月起，增加「戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯」檢驗項目，不過，為了避免水產滯留，廠商可以先申請具結，把水產送到指定適當的地點存放等待檢驗，沒想到惡質業者竟然先行販售，最後檢出大閘蟹含有戴奧辛。

違規業者包含喬艾舶國際企業有限公司與侑豐企業有限公司都從安徽明光市永言特種水產養殖有限公司分別進口4625與6300公斤大閘蟹，以及喬艾舶還從江西九江縣吉祥特種水產養殖場進口4029公斤大閘蟹，都檢出大閘蟹遭戴奧辛污染。

根據食藥署公布資料顯示，「喬艾舶國際企業有限公司」從大陸安徽進口的大閘蟹，戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和為27，另一個從江西進口的大閘蟹，戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和含量為25，分別是標準值的三點八和四點一倍。

食藥署指出，本案同時查獲業者違反具結先行放行規定，在尚未取得產品輸入許可前，擅自移動、啟用或販賣。全案目前已由基隆地檢署偵辦中，該署將配合調查。

食藥署指出，食品檢出戴奧辛不符限量標準者，依法可處可處6萬至2億元罰鍰，情節重大者可勒令停業，1年內不得再申請重新登錄，還恐面對刑責。

(中時 )

107年度邊境查驗戴奧辛項目不合格情形。（圖/食藥署提供）
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