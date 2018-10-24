台鐵說謊？ 政院調查小組：司機員有告知調度員ATP關閉

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普悠瑪出軌意外，外界關注為何會關掉ATP系統，司機雖坦承關掉ATP，但稱有徵得調度員同意，不過台鐵上午記者會卻說，台鐵事後調閱無線電通聯紀錄，並未顯示司機有向調度員報備，種種跡象看起來調度員並不知情。政院調查小組檢查ATP車速表及比對通聯紀錄，明確指出尤姓司機在事發當天16點46分有向調度員告知ATP關閉，說法顯然與台鐵不同。

行政院調查小組今第二次會議後發布新聞稿，並整理歸納3點事實，第一是尤姓司機在16時05分通報動力異常，並在16時50分列車出軌前，持續與調度總所調度員及台北機務段2位檢查員，進行異常狀況確認及嘗試排除故障。

其次，事發的普悠瑪列車在16時14分列車停靠大溪站後，司機建議並獲檢查員同意，重新下降並升起集電弓，從車速表上已未看到後續運轉速限及行車里程位置等資料，ATP保護並無運作；而16時26分檢查員通知司機員將在花蓮換車，16時46分該司機員告知調度員ATP關閉。

第三點，則是出軌地點彎道半徑為306公尺，普悠瑪規定速限為每小時75公里，事發時車速約每小時140公里。

調查小組預計將於周五前，完成對於司機員、機車調度員、宜蘭機務分段檢車員、台北機務段檢查員、列車長、行車調度員及相關主管等訪談，並儘速整理訪談報告，於下周一召開第3次會議。

調查小組召集人吳澤成指出，小組為考量列車行駛安全，請交通部應全面檢討「交通部台灣鐵路局列車自動防護系統（ATP）使用及管理要點」，採取立即及長期措施，改善ATP監控管理。

(中時 )

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