屏東》恆春漁會不滿遭選舉波及 強調只支持挺漁民的人

2018年10月25日 07:08 中時 謝佳潾

恆春區漁會指出，製冰廠碎冰系統修繕等案，已因張議員爭取到經費，進入縣府核定或發包、施工等階段，且漁用冰也降為150元、常年會調為1000元。（謝佳潾攝）

恆春區漁會指出，製冰廠碎冰系統修繕等案，已因張議員爭取到經費，進入縣府核定或發包、施工等階段，且漁用冰也降為150元、常年會調為1000元。（謝佳潾攝）

年底大選將至，各地戰火四起，恆春鎮長5搶1激戰更是燒到恆春區漁會，理事長陳瑞木、總幹事陳靜君不滿漁會淪為選舉工具、慘遭抹黑，特開記者會強調「漁會是中立的人民團體」，呼籲某候選人要真正替漁民爭取福利，而非為選舉胡亂抨擊。

陳瑞木表示，近日網路平台時常可見某恆春鎮長候選人發文抹黑漁會，指稱漁會為議員張榮志所用，這一控訴非但不實還打擊到長期服務漁民的人，漁會是獨立作業、中立的人民團體，只會支持用心為漁民的人，若再有流言傳出，不排除提告。

陳靜君指出，恆春區漁會服務範圍有滿州、車城、牡丹等鄉，不單恆春鎮，但某候選人的發文卻總是針對恆春，顯然是為選舉而反對，漁會為此鄭重聲明，請候選人端出牛肉，不要亂噴口水。

她說，漁民是弱勢需要外界支援，對於曾替漁民謀福利的立法院長蘇嘉全、立委蘇震清、縣長潘孟安及議員陳文弘、李志偉、張榮志，都心存感謝，不容許因選舉而抹煞他們的付出。她強調，候選人不應像溫室花朵，要能真正體會漁民辛勞，在批評前要查明真相，切勿無的放矢。

恆春漁會指出，上架場整修、後壁湖商圈改造、製冰廠冷凍機組改善、各港區設施改善、後壁湖漁港周遭及排水改善、製冰廠碎冰系統修繕等案，都因張議員爭取到經費，已進入縣府核定或發包、施工等階段，且漁用冰也降為150元、常年會調為1000元。

(中時 )