台鐵事故 蔡英文：給東部民眾一條更安全回家的路

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蔡英文總統今天前往台東，為台鐵列車翻覆意外的罹難者拈香，她說，這次事件已經請交通部設置專案辦公室處理後續所有事宜，讓家屬不需要到不同單位接洽，預計這一、兩天之內就會成立。她也希望徹底檢討整個事故發生的原因，和現行機制及設施上的不足，給東部民眾一條更安全回家的路「我們會積極、快速的來做。」

蔡英文總統今天下午前往台東殯儀館為臺鐵普悠瑪列車翻覆事故罹難者拈香，並向家屬深致哀悼與慰問之意。

總統在弔唁儀式後，接受媒體訪問時表示，這次事故罹難者的遺體都已陸續送回來台東，今天她來上香，也向家屬再一次致意，表達非常哀痛的心情。在這次事件過後，對於台東人的交通安全，政府會盡全力來改善，讓台東人有一條平安回家的路。

蔡英文指出，這次事件的後續處理，她已經請相關單位必須妥善進行，尤其是後續賠償的問題。今天下午，她與部分家屬及學校的老師、校長都有談過，他們都希望在台東設一個專門辦公室來處理後續事宜，所以她已經請交通部在這裡設置專案辦公室處理後續所有事宜，讓家屬不需要到不同的單位，去接洽這些後續的事情。

她說，交通部在這一、兩天之內就會成立辦公室，並將訊息提供給社會大眾與家屬。她也談及，她剛才也到卑南國中，卑南國中這次有多位師生罹難或者受傷，同學們受到不小的心理衝擊，因此，教育部已經派了4名心理輔導員。

她也跟這些老師、心理輔導員們座談，了解大家的需求與現在處理的情況，大家都覺得心理復健過程中，要走一條漫長的路。

總統強調，在這段路上，政府會與老師們及心理輔導員一起來努力，希望家長與學生都能儘快恢復正常的情況，心理的狀況也可以逐漸復原。

她說，這次事故所帶來的衝擊，她和社會都有很深刻的感受，她也希望在這次事故發生以後，我們要徹底檢討整個事故發生的原因，和現行機制及設施上的不足，希望給東部的民眾和朋友，能夠有一條更安全回家的路，「這是我們共同的責任，也是共同的使命，我們會積極、快速的來做。」

稍早，總統與卑南國中校長游數珠、學校心輔老師及家長代表進行座談，針對老師們遭遇的困難，總統也一一回應。此次意外對於學生們造成相當大的心理衝擊，總統指示在場的教育部長葉俊榮協助台東縣政府專案彈性增加卑南國中專輔人員的人力，幫助在校學生走出悲傷；教育部後續並應全盤檢討各級學校依學生人數配置心輔人員之制度。總統另請教育部、交通部全力針對傷者需求提供協助，幫助他們早日康復，走出陰霾。

結束拈香行程後，她也前往慰問卑南國中李詩涵老師的家屬，李詩涵老師帶領卑南國中同學至韓國參加交流活動，回程不幸罹難。總統除了請李老師的家人節哀，也指示教育部從優撫卹，並承諾政府會持續調查事故發生的原因，以安全性為第一考量，進行鐵路及花東交通的

改善。

(工商 )

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