映象臺北開跑 一窺影后十年養成術

2018年10月24日 20:49 中時 潘鈺楨

由臺北市政府文化局主辦、社團法人臺灣電影文化協會承辦的映象臺北系列活動，映象臺北─昨日．今日．明日影展精選代表臺灣不同時期的十部電影作品，在影像的浮光掠影之間，捕捉臺北變遷的容顏。

影展選入臺灣五○年代知名導演白景瑞、梁哲夫三部作品、臺灣新浪潮電影導演楊德昌、侯孝賢，善於描繪底層人物疏離狀態的國際導演蔡明亮作品，近代則有去年榮獲金馬獎最佳新演員的《強尼．凱克》，以及台灣小清新女神桂綸鎂大開星途的處女作《藍色大門》、榮獲金馬獎最佳女主角殊榮的《女朋友。男朋友》兩部作品，一窺影后十年養成術。

《青少年哪吒》。（光點臺北提供）

映象臺北系列活動包含臺北之家─歷史影像展、映象臺北─昨日．今日．明日影展、專題講座、街區導覽專題講座等，影展率先在本週五（10/26）開跑。選映以臺北場景拍攝的電影，《台北之晨》、《台北發的早車》記錄了五十年前的臺北車站及臺北橋，在經濟轉型年代，分別呈現臺北樂觀向上及悲觀宿命的兩樣情。《青梅竹馬》在還未解嚴的威權時代企圖挑戰權威，片中機車沿著當時還未改名成凱達格蘭大道的「介壽路」騎往臺北府城東門，可以看出與現今大不相同的總統府面貌；《尼羅河女兒》在臺北市知名歷史聚落蟾蜍山，融入清代、日據時期文化遺跡的重點拍攝場景，《青少年哪吒》則可見獅子林大樓、萬年大樓、現已拆除的中華商場……等，重現西門町商圈二十餘年來的街景變化。《強尼．凱克》在臺北捷運與城市街道中、人與人的交會之間，感受稍縱即逝卻深刻的人情溫度。

因《藍色大門》取景成為經典場景的師大附中游泳池，即將在今年拆除改建，桂綸鎂2002年以此片受到矚目，詮釋少女的青春迷惘細膩動人，自此知名度大開，2012年《女朋友。男朋友》更一舉將她推向金馬影后寶座，片中的臺北成為時代青年追尋自由、實踐理想的土壤。十年以前、十年以後，初出茅廬邁向影后之路，影展精選桂綸鎂兩部代表性作品，女神大銀幕上越發成熟的風采，恰巧做出映照。臺北承載著世世代代的夢想和失落，這些電影訴說每位電影人對臺北的思索與體驗，留下人事與景物變遷的腳印，在時空背景與街景市容中一探臺北的變與不變。

映象臺北系列活動精彩呈現臺北之家與中山、雙連地區各時期的歷史影像展，包括珍貴的領事館時期原貌照片，還有首度在臺灣正式曝光，由Life雜誌知名攝影師James Burke所拍攝，記錄1958年美國國務卿杜勒斯第五次訪臺時，造訪了當時美國大使莊萊德所居住的官邸，透過這些照片，帶我們重返冷戰時期，見證這棟建築物的歷史價值與古蹟意涵。

映象臺北─昨日．今日．明日影展即將在本週五（10/26）上映，即日起可至光點臺北電影館一樓服務櫃台購票，購買套票附贈香草集花植香氛禮乙份。憑影展票券即可免費參加11月3日（六）特別放映場─《台北發的早車》、專題講座─從《台北發的早車》看臺語片中的臺北（座位有限，額滿為止）。更多系列活動請上映象臺北系列活動官網、光點臺北粉絲專頁查詢。

映象臺北主視覺海報。（光點臺北提供）

2018映象臺北─昨日．今日．明日影展10/26（五）～11/4（日）

購票方式：請親洽光點台北一樓售票櫃台

影展票價：全票160元 / 張

單張票附贈「香草集-花植香氛體驗組(玫瑰芳華沐浴露、洗髮乳各10ml)+花植香氛系列150元正品抵用券一份」乙份。（數量有限，送完為止）

影展套票：每套4張，售價480元（僅限現場購買，需於現場確認場次）

套票附贈「香草集-花植香氛禮(木蘭橡苔洗髮精、木蘭橡苔沐浴露各100ml」乙份。（數量有限，送完為止）

臺北之家─歷史影像展 ※免費參觀

11/3（六）～11/17（六）11:00～22:00｜臺北之家2F展覽迴廊

【串聯展出】馬偕紀念醫院─歷史保存常態展 ※免費參觀

11/1（四）～11/30（五）｜馬偕紀念醫院 平安樓16F院史館

【特別放映】《台北發的早車》 ※憑影展票根入座

11/3（六）15：00｜臺北之家2F多功能藝文廳

【專題講座】從《台北發的早車》看臺語片中的臺北 ※自由入座，額滿為止

11/3（六）16：40～17：40｜臺北之家2F多功能藝文廳

講者｜王君琦 ﹙東華大學英美文學系副教授、臺灣電影史研究學者﹚

【街區專題講座】一條舊街的圓舞曲─臺南、臺中和臺北三城文創商圈之比較

※自由入座，額滿為止

11/17（六）14：30｜ 臺北之家2F多功能藝文廳

與談人｜劉克襄（作家）

【街區導覽】中山北路的百年時空故事

11/18（日）14：3O～16：3O

帶路人｜高傳棋（資深文史工作者）

報名須知｜2OO元/人，採線上報名。詳見臺北之家官網。

(中時 )