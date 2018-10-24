《洛基恐怖秀》台灣與全球 萬聖節周末看秀玩變裝

Time Warp Taiwan演出照。（Time Warp Taiwan提供）

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主角法蘭克博士。（Time Warp Taiwan提供）

擁有影史最長首映紀錄的音樂歌舞電影《洛基恐怖秀》，其大膽前衛、驚世駭俗的內容，在43年不間斷的放映下在全球各地累積出大量老、中、青三代狂熱粉絲，在萬聖節帶著全家大小參加《洛基恐怖秀》的電影派對更是每年必定要參加的活動。自2010年四月的金馬奇幻影展引進此片開始，更創下每一屆秒殺完售紀錄，因此被視為每年影展的開幕重頭戲

今年10月27日在京華城喜滿客影城，由一群來自國內外的狂熱粉絲組成的團隊「Time Warp Taiwan」，將首度在萬聖節的週末與全球各地粉絲同步在戲院演出《洛基恐怖秀》，本次亞洲區除了台灣以外，還有日本、南韓、泰國、新加坡等多國參與，英美及歐洲各國也將會在27日於各地影院同步上映。

同日也是一年一度的台灣同志大遊行，而該片由於涉及跨性別及性解放議題，其變裝皇后主角法蘭克博士的歌曲「Don’t dream it, be it .」鼓勵追求真我的態度，更是讓該角色成為經典的跨性別文化代表人物，也使得本次在台北的活動別具意義。

除了一般性的電影放映，主辦單位也鼓勵觀眾自行變裝入場，參與變裝的觀眾除了可以獲得紀念小物外還能夠參與當天的變裝大賽，並且歡迎觀眾跟著電影角色一起唱歌跳舞。另外還會有多項暖場活動，將會帶給台灣觀眾與國外同步最原汁原味的完整演出。

為響應《洛基恐怖秀》萬聖節全球連線，全台獨家擁有《洛基恐怖秀》正版播放權的線上影音平台myVideo也提供購票觀眾獨家好康。內容除了免費觀看序號外還有紅利金，讓觀眾可以事前預習電影中的經典曲目以及舞蹈，更能融入電影一起同樂！該場次門票己於日前全部售罄，預計2019年1月12日加開演出，詳細售票資訊將在近期公佈。

(中時 )

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