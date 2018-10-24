高雄》前鎮小港區議員激戰 許乃文陷入苦戰 老父妻小親情溫馨相挺打氣

2018年10月24日 21:05 中時 李義

父親許文欽為許乃文披上彩帶，想起參選以來飽受耳語攻擊，他忍不住落淚。（李義攝）

高雄市前鎮小港區市議員競爭激烈17人搶8席，民進黨候選人許乃文初選民調高卻成為眾矢之的，飽受分票的耳語困擾，陷入苦戰。老父許文欽為他披彩帶，妻小也錄製影片加油，令許乃文流下男兒淚。

地方聞人許文欽平日熱心公益，也關心公眾事務，與前市長陳菊到藍綠地方民代都交好，當許乃文說出參選想法遭他反對，直到陳菊出面勸說給年輕人服務奉獻機會，他才軟化。

雖然黨內初選順利過關還衝上第二名，但隨之而來的選舉，許乃文卻因而陷入苦戰，遭到夾擊。

日前競選總部成立大會，陳其邁也站台力挺，強調許乃文是前鎮小港民進黨提名5席中最關鍵的一席，許乃文當選，民進黨前鎮小港5席就會全上，呼籲鄉親給年輕又專業的新人機會，更要讓民進黨再次過半。

陳菊因普悠瑪大車禍而無法出席，許乃文不忘感謝陳菊的栽培，表示自己是土生土長的前鎮子弟，未來若進入議會，將會持續爭取市民最大權益，以「打造鎮港新幸福」為從政目標。

活動中，父親許文欽、母親、老婆與小孩特別錄製影片為他加油打氣，因選舉而聚少離多的兒女以稚嫩語調說出「把拔加油」、「把拔凍蒜」、「把拔我愛你」時，鎮港耐操的許乃文也敵不過親情攻勢而落下男兒淚，場面溫馨。

(中時 )