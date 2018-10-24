無人駕駛反坦克機器人未來將圍攻載人坦克

2018年10月24日 20:54 中時電子報 盧伯華

重裝甲坦克車在戰場上遇到的問題不少，包括導彈、火箭彈到路邊的簡易爆炸裝置(IED)。現在又多了一樣專門獵殺坦克的敵人：反坦克機器人。

據美國《國家利益》報導，最近一款由愛沙尼亞的米爾蘭姆機器人公司(Milrem Robotics)設計的一款改良型「泰坦」(Titan)無人駕駛戰鬥車，配備「標槍」( Javelin)反坦克導彈與50口徑機槍，而且幾乎是萬用的機械騾子。它是重1.6噸、長2.4公尺、高1.2公尺的履帶機器人，時速可達19公里，可運送1噸左右的貨物。「泰坦」無人戰鬥車可搭配各種任務模組，例如清除簡易爆炸裝置、疏散撤離傷亡人員或運送貨物。美國陸軍現在正在評估它運送步兵裝備的能力。

泰坦無人戰鬥車可以安裝多種模組以進行不同的支援或打擊任務。（圖／Merlim)

而挪威防務公司康士伯(Kongsberg)公司生產的「保護者」(Protector )遙控武器站，則可以安裝在作戰車輛上，幫助作戰人員發射車輛外掛武器，例如炮塔上的機槍。目前美軍已在悍馬車(Humvee) 和「史崔克」(Stryker)輪式裝甲車上使用了該公司生產的15000組「通用遙控武器站」（CROWS）系統。

報導指出，之所以不在遙控機器人上安裝遙控武器，是因為攻擊坦克畢竟相當危險，所以還是讓機器人去完成，可以保障作戰人員的安全。

上述兩家公司最都進行了實彈射擊展示，近期米爾雷姆公司還要做更多的試驗，包括標槍反坦克導彈。

不過，米爾蘭姆公司強調，機器人武器還是要有一名人員介入控制，負責授權發射武器。該公司首席執行官瓦爾西(Kuldar Väärsi)表示，無人駕駛機器人作戰平台可保護戰士的安全，配備操作人員是要消除「殺手機器人」的疑慮。

報導指出，這些保證很難平息人們的擔憂。隨著尖端人工智慧技術的發展，機器的自動化程度越來越高，以色列和韓國已經讓武裝機器人負責邊境巡邏，而俄羅斯則在敘利亞測試了「天王星-9」(Uran-9)無人戰車，美國也已加入武裝機器人競賽，研製了可將普通車輛變成自動駕駛車輛的配套組件。

泰坦與保護者兩款反坦克機器人都能發射導彈，不是早期機器人那種小型火炮，不過這只是程度上的差異。未來可能出現一大群反坦克小型機器人圍攻少數載人坦克的畫面，當然這也會有控制機器人的數據鏈被干擾的問題，但是終究經濟上的成本考量會決定一切。

(中時電子報)