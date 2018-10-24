第一屆高雄攝影節 放眼國際爬梳台灣當代攝影

2018年10月24日 21:01 中時 鄧博仁

參觀民眾仔細閱讀攝影家郭英聲展出作品。（鄧博仁攝）

展場一隅。（鄧博仁攝）

展場一於，右方為《不可思議的生活》單元中展出年紀最輕的作品，分別為馬華憶與耿上翎。（鄧博仁攝）

民眾正在觀看謝三泰《有路無厝－興邦里》系列作品，這是一組未曾公開發表的作品，拍攝於1985年前鎮興邦里，一個已經被拆除，也是一個往生者與窮人共存的社區。（鄧博仁攝）

國際攝影大師細江英公展出作品。（鄧博仁攝）

汪曉菁的作品更是透過自拍來詮釋攝影時間的「此曾在」，這是一組看了會毛骨悚然的照片，這是攝影送給歲月的禮物。（鄧博仁攝）

陳淑貞作品《After》系列的攝影創作，這是作者在台灣汽車旅館的各類主題式房型，拍攝入住者離開後的現場。（鄧博仁攝）

何博展現的是關於4起恐怖或者暴力事件的圖像。（鄧博仁攝）

展場一隅。（鄧博仁攝）

攝影節可以說是一種文化的巡禮，它不僅能再現過去歷史，召喚消逝的文化，更能讓觀眾對自身文化產生深刻的情感與認同。當然攝影節也能夠創造出對未來的想像；因為在不同環境生活下，攝影者由自身情感、思維所拍下的照片，自然產生不同的創意或表達方式；因此攝影節能展現出不同的文化風貌與創意故事⋯⋯有鑑於此，高雄攝影節發起人邱國峻、馬立群、鄧博仁試著到從未舉辦過攝影節的高雄市，拜訪高雄市文化局長尹立。經過將近兩年的時間，第一屆高雄攝影節順利開展了，局長尹立、發起人邱國峻、馬立群、鄧博仁及從未出席過任何開幕活動的參展藝術家郭英聲等貴賓，都齊聚一堂凝聚南台灣攝影藝術的能量。「髙雄攝影節，場地優勢，工作人員努力，策展人有想法，文化局年輕局長大力支持，高雄攝影圈又是五湖四海，有容乃大，第一屆就辦得有如大軍壓境，百花齊放，期待每一年或雙年繼續（革命）下去。」參加開幕後的郭英聲如此表示。

高雄市文化局局長尹立也表示：「我相信這邊展出的內容，從在地到國際、到多元的表現形式，都可以讓高雄的朋友，用另外一個角度來欣賞攝影的無限可能。」

展覽匯集八大主題、超過四百件作品，還結合了駁二周邊環境和高雄多個藝文空間進行攝影展的串聯，高雄攝影節要讓攝影充滿你的生活，許多民眾第一次在高雄看到這樣規模的攝影節慶，感覺相當過癮且有意義。高雄就如同文化局長尹立所言不是文化沙漠，而是一個文化熱度很高的城市。整個策展過程雖然煩瑣，最終以細膩的鋪陳呈現，尤其《台灣當代時之間》用「起、承、轉、合」作為高雄攝影展的節奏鋪陳，偌大的空間讓觀眾彷彿穿梭在台灣當代攝影的時空中，許多看展的民眾還說已經達到公立美術館的格局。

「此攝影節的特殊意義，並不是一個煙火或拜拜的慶祝；而是將高雄，甚至是台灣的攝影文化特質重新梳理、提供一個對話，甚至辯證的平台。此展覽陣容的規格，一則來自於空間的延展：從在地關注出發，讓市民與大眾更清晰高雄影像創作者的付出與堅持，然後向外擴延至台灣、亞洲國際等地攝影家的取樣。另一則來自時間的跨越，打破歷史編年式的排序，而以當代的時間觀，讓作品之間互為文本地觀察；於是從經典名作到最新曝光之作，都重新產生關係。」高雄攝影節總策展人邱國峻如此表示。

受邀此次攝影節的國內攝影巨擘張照堂、郭英聲、謝春德更是精心挑選且花重金製作從未發表的作品，其中還有這世界上唯一的大型原作。郭英聲在這次展出作品中有兩張是未曾公開發表的，他針對過去的作品重新詮釋了《重遊70s的諾曼第小旅館》、《重遊2008年的台北8F》兩件作品。張照堂也重新整理他在1987的作品，這是他當時到美國旅行的隨拍，也是他的心情筆記，更是他對當下感觸化為永恆的情感。

而挑戰當下即永恆的作品有，章光和的《博物館》系列作品，這些作品並沒有完全的定影，作品像是本身就有生命一樣，會隨著時光的久遠變黃變暗。這是對百年相紙迷思的顛覆，也是一個觀念藝術。有誰會去買一件百年後即將消逝的作品呢？這種作品的存在是一個觀念，而不是這件作品本身。

汪曉菁的作品更是透過自拍來詮釋攝影時間的「此曾在」，這是一組看了會毛骨悚然的照片，這是攝影送給歲月的禮物。

當然攝影與生活息息相關，在《不可思議的生活》單元中所闡述的是一種既熟悉又陌生的生活經驗。謝三泰《有路無厝－興邦里》系列作品是一組未曾公開發表的作品，拍攝於1985年前鎮興邦里，一個已經被拆除，也是一個往生者與窮人共存的社區，這是時間送給我們的禮物，讓我們省思著過去，思考未來的生活。

陳伯義在2007、2008年的紅毛港拆除工程對居民遷出後廢棄家屋的影像進行《紅毛港遷村實錄-家》（Home: Records of the Hongmaogang Village Relocation）創作，在這影像計畫中包含了家屋內遺留的物件、物件缺席後在空間裡的痕跡以及透過殘破窗櫺向外凝視工業環伺的景觀，對照展場中最後一展間陳淑貞作品《After》系列的攝影創作，這是作者在台灣汽車旅館的各類主題式房型，拍攝入住者離開後的現場，除了以窺探者的視角，獵捕Motel鮮豔瘋狂的色彩與空間裝置，企圖解讀性別符號來完成自我創傷的心靈修補。兩者都透過拍攝房間的遺物，但感受完全不同，卻也讓人覺得相當諷刺。

林聰勝《搞嘸架安捏》（台語）系列作品，是作者長期觀察柴山獼猴並將之擬人化，他深切感受且敬畏於自然平等對視著眾生。

此單元參展者中，年紀最輕的是兩位大學生，馬華憶與耿上翎，他們的世代對照這單元最資深的世代，不難發現，從原本以蹲點創作的模式，逐漸的轉為觀點式的創作，形式也從平面作品轉為立體呈現，他們紛紛以身體為創作主題，照片中有些許空虛，些許憂鬱，但也充滿著熱情與慾望，他們透過青春的夢想，出發尋找心中那一塊最純潔的淨土，他們也試圖探討著女性主義，追求性別平權的社會理論。

而亞洲新銳《載體》主題展中，載體指的是物質，訊息和文化等的運載物，當影像進入不同的載體時，會因為載體的不同特性而產生其獨特的觀看經驗，而影像也因此產生了新的意義。如李岳凌的「黑暗聆聽」，利用聲音與攝影藝術兩者的交互關係，將視覺與聽覺做連結，強化了影像本身的力量，產生了另一種感官體驗。從視覺藝術出發，通過對影像，聲音，裝置等多種媒介的綜合利用，探討當代藝術語境下跨媒介作品的敘事性。另一創作者何博展現的是關於4起恐怖或者暴力事件的圖像。作者以眾多受害者的肖像組成一幅受難者的肖像，肖像上覆蓋著受害者的嘴部特寫，紅色正方形截圖構成了一句與事件相關連，且以摩爾斯碼的形式呈現與事件相關的話語，這是這時代對於影像的新詮釋。

當然，高雄攝影節的舉辦，正是面對台灣大小展覽、節慶活動頻繁甚至氾濫之下，邱國峻、馬立群、鄧博仁三人想提出的側寫與論述，讓真正的影像價值可以再被彰顯；也希望或許已經被迫習慣麻木化或娛樂化的看展觀眾，重新打破成見、大開心門，一起為台灣影像文化共推一力。

在這次展覽中特別企劃的國際攝影大師細江英公特展，細江雖高齡84歲，他說他還想再活20年，在訪談影片中他表明「我受惠於攝影很多，但有好多還沒還給攝影呢！從今以後，我要好好報答攝影，要怎麼報答呢？就是要做更多好的作品，做更多讓人覺得『攝影真是很棒』的作品……如果沒有好好報答攝影就走了，我覺得會對攝影感到抱歉…..」「台灣的寫真家們，大家互相切磋競爭，做好自己的工作，做出更好的作品，大家不分敵我，而是同伴，身為同伴一起做出更好的作品」這是細江英公在影片中給台灣的攝影創作者的一段話。畢竟這是高雄的第一次，也希望在未來更多次的高雄攝影節中，讓更多攝影參與者在此分享、夢想；讓高雄成為台灣影像創意最重要的文化海口。

(中時 )