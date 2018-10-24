挪威地震災難鉅獻 《芮氏9.6》票房贏過《復仇者聯盟》

2018年10月24日 20:59 中時 潘鈺楨

《芮氏9.6》刷新挪威年度開票紀錄。（車庫提供）

昨日台灣一連發生兩起有感地震，而遠在北歐的挪威，因地理因素大型地震相對十分稀少，但災難電影《芮氏9.6》（The Quake）大膽將挪威首都奧斯陸發生超級強震的真實想像搬上大銀幕，刷新了挪威年度開票紀錄，連霸三週票房冠軍，票房甚至贏過《不可能的任務：全面瓦解》、《侏羅紀世界：殞落國度》、《復仇者聯盟：無限之戰》等好萊塢超級大片，暫居2018年度冠軍。

電影卡司請到《不可能的任務：全面瓦解》挪威影帝克里斯多夫喬納、《下雪總比流血好》安妮妲爾托普及小女孩艾迪絲哈根魯德桑戴（Edith Haagenrud-Sande），繼《驚天巨浪》後再度飾演同生死共患難的一家人。

電影由《黑豹》、《與神同行：最終審判》特效團隊打造，由《獵頭遊戲》攝影師約翰安卓亞安德森擔任導演，這是他執導的第三部長片，不過是首度獨自導演；劇本由《驚天巨浪》編劇及進入奧斯卡最佳外語片九強的《國王的抉擇》編劇合寫，曾獲奧斯卡最佳外語片提名的《明天別再來敲門》瑞典團隊操刀負責製作，電影音樂部份則請到《更好的世界》、《康提基號：偉大航程》坎城獲獎瑞典配樂大師約翰薩德奎斯特（Johan Söderqvist）譜曲。

挪威奧斯陸曾發生芮氏規模5.4的大地震，震央位於首都下方的奧斯陸地塹；時至今日，該區域仍不時會發生小型餘震。雖然地理學家尚不確定，然而種種跡象顯示，奧斯陸未來將有可能發生超級強震；若是不幸發生，任何人都無法倖免於難。沒有人能夠預測這場世紀災難究竟何時到來，可能一百年後才會天搖地動，也可能就發生在明天。《驚天巨浪》原班人馬帶來的續集《芮氏9.6》，將於11月23日在台上映。

(中時 )