台中》搶救林佳龍選情 民進黨首場大型造勢活動在台中

民調顯示，36%民眾表示支持民進黨現任台中市長林佳龍，國民黨候選人盧秀燕支持度則達44%。。（盧金足攝）

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中時電子報
/綜合報導

根據23日TVBS民調顯示，有投票意願的台中市民中，36%民眾表示支持民進黨現任台中市長林佳龍，國民黨候選人盧秀燕支持度則達44%。盧秀燕勝過林佳龍達8個百分點。面對林佳龍選情告急，民進黨10月27日(周六)將在台中舉行首場大型造勢活動，積極動員重振選情。

民進黨發言人吳思瑤表示，台鐵普悠瑪號出軌事件後，民進黨從明(25)日開始將恢復輔選作業，並訂10月27日(周六)將在台中舉行首場「改革不回頭、鬥陣顧台灣」大型造勢活動。而且行動中常會原本今天將在新竹縣舉行，將延期到11月7日移師到南投舉行。民進黨中央頻頻加大台中地區輔選力道，旨在扭轉林佳龍支持度屈居第二窘態。

TVBS民調23日公布數據顯示，今年年底的台中市長選舉，80%台中市民表示會去投票（56%一定會，24%可能會）。以2014年台中市長選舉的民調投票意願與實際投票率推估，預測本次投票率約為71%，略低於上屆選舉的實際投票率（71.9%），以台中市人口計算，可能有約158萬人投票。

交叉分析發現，20－29歲年輕族群支持盧秀燕的比例增加7個百分點至44%，而支持林佳龍比例也增加一成至44%，雙方勢均力敵，宋原通則減至2%；而30－39歲選民中，盧秀燕支持度增加一成以上至44%，由落後轉為高於林佳龍的39%。40－49歲民眾支持林佳龍的比例增加一成至38%，但仍落後盧秀燕的51%一成以上；50－59歲族群支持盧秀燕的比例增加至52%，明顯領先林佳龍三成的支持度。而在60歲以上民眾中，林佳龍支持度略降至32%，盧秀燕則增加3個百分點至31%，雙方差距縮小至僅1個百分點。

地區方面，除了豐原潭子地區之外，其他地區民眾對盧秀燕支持度均高於林佳龍。在舊台中市的西屯南屯地區對盧秀燕支持度增加9個百分點至52%，高於林佳龍的36%；而北屯北區，林佳龍支持度增加7個百分點至33%，但仍落後盧秀燕的45%一成以上；中西東南地區，盧秀燕支持度增加12個百分點至41%，由落後轉為略高於林佳龍的38%。而在原台中縣部分，太平烏日地區，盧秀燕支持度較上次調查增加一成以上，至48%，林佳龍則下滑9個百分點至33%，盧秀燕由落後轉為領先；大甲清水地區，林佳龍支持度增加5個百分點至38%，也有41%表示支持盧秀燕，雙方差距不大；而在豐原潭子地區，林佳龍支持度增加至40%，盧秀燕則略減至36%。

整體而言，中立選民表態支持盧秀燕比例增加，雙方差距擴大至一成以上，可能是盧秀燕支持度領先幅度擴大的原因，但仍有三成左右中立民眾未決定要投給誰，是未來台中市長選情變化關鍵。

(中時電子報)

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