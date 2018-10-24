長照無明確工作流程 9成人不滿

2018年10月24日 21:08 中時 林周義

老人福利推動聯盟昨（23日）發布針對長照2.0的「社區整合型服務中心（A級單位）現況調查表」，發現高達9成的人認為中央沒有明確的工作流程，令地方政府照管中心與A級單位無所適從。衛福部回應，為讓長照服務因地制宜，由照管專員評估、核定失能等級後，將擬定照顧服務計畫交由A單位個案管理員處理。

此項調查由老人福利推動聯盟於9月13至24日進行，填寫對象包括了縣市照管中心及長照A、B、C單位的工作人員，共854人填寫，其中共有個案管理員243人（28.5%）、照管專員184人（21.5%）。

根據調查結果，9成受訪者認為中央沒有提供明確工作流程（包括操作手冊），令地方政府照管中心與A級單位無所適從。另也發現6成4的受訪者反映縣市作法不一，例如有些縣市無法信任個案管理員，僅派單一需求個案給A級單位，甚至有些縣市的A級單位有名無實，未賦予任何權利及角色。

老盟表示，因《長照服務法》規定，經該法訓練、認證，領有證明得提供長期照護的長照服務人員中，並不包括個案管理員，令案家無法認同其身分，只相信照管專員。因此老盟呼籲，將照管中心納入長照ABC系統，讓照管業務歸照管專員，以提升服務品質及效率。

針對個案管理員、照管專員的分工，衛福部長照司專委周道君表示，若管理工作集中在政府單位，不可能無限制地增加人力因應，因此結合民間的力量，將核定失能等級的角色留給照管專員，照護計畫的訂定則交由A單位個案管理員處理，最後再回歸照管中心運作。

衛福部表示，目前已收集民間單位、實務團體及地方各界的建議，將督導、糾正非常規的派案流程，以提供民眾適切的照顧。

截至今年9月底，衛福部共佈建459家A級單位、2725家B級單位及1557家C級單位，受服務人數共14萬6656人，每月約有7千至8千位失能長輩陸續申請接受照顧服務。衛福部強調，將持續加強服務體系，以完善長照服務。

(中時 )