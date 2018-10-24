達成與媽媽的約定 吳克群首映會做這件事好催淚

2018年10月24日 21:19 中時 蔡琛儀

吳克群電影昨晚舉辦首映。(和羣娛樂提供)

吳克群執導的電影處女作《為你寫詩》，23日在北京舉行電影首映會，這部電影也是他和亡母間的最後一個約定，當時他曾和病榻上的母親約定，一定要讓媽媽在電影首映時，坐在第一排觀賞自己的電影，昨晚他也履行這個承諾，特別留最佳位置並放上紅色康乃馨，令人動容。

首映會當天吸引1500人到場，現場主題設置為「重返校園，重拾青春記憶」，吳克群說：「這部故事靈感來自步入中年後，人們檢視過去生活中的許多遺憾，期盼能透過這部電影彌補缺憾。」電影原預計11月2日才上映，但後來決定提前上檔，他也相當開心，「希望大家看完電影後，也能回想到當初為愛奮不顧身，那個傻傻的自己。」

昨除了片中演員周依然、周鍵銘之外，吳克群的好友溫嵐、明道、廖威廉等多位藝人好友也出席力挺，明道事後在微博寫下：「克群確實擁有導演的獨特眼光，首部電影很好看，唯一生氣的是你又導又演是要把我逼死嗎？哦不對！你還唱，還詞曲！」

廖威廉也說：「電影放映完後，心中悸動一直沒有散去，第一排位置留了這束花是你和你媽媽的約定，很開心我和吳媽媽看了一部感人的好電影。」最後吳克群與全場觀眾大合唱〈為你寫詩〉，為首映會劃下完美句點。

(中時 )