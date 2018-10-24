邱于軒爲韓國瑜拔樁 陳其邁大寮後援會委員由綠轉挺韓

2018年10月24日 21:18 中時電子報 綜合報導

大寮林園市議員參選人邱于軒提供

大寮林園市議員參選人邱于軒提供

「倒戈」風潮正熱，韓國瑜團隊趁勢追擊由空戰正式轉陸戰，大寮林園市議員參選人邱于軒爲幫助韓國瑜，在選區四處拉票，而她認真的態度終於感動原支持民進黨的現任大寮區三隆里里長，讓她正面支持韓國瑜！

三隆里長林洪碧珠其實以往政治色彩都偏綠，但她表示：她為了實現選舉承諾，希望爭取拓寬三隆里內的重要道路三隆路，向地方民代四處奔走卻碰壁，接連的氣餒讓她感慨當初「力挺」民進黨卻是真心換絕情！這時又出現「同庄」的議員參選人邱于軒不辭辛苦的多次力薦韓國瑜，再了解韓國瑜的政策並期待他能爭取建設，里長決定「選賢與能」正式支持韓國瑜！

而林洪碧珠里長本身為陳其邁大寮後援會委員，她的轉「投韓」也被視為韓國瑜在大寮區的聲勢越來越好！

身為三隆媳婦的大寮林園市議員參選人邱于軒也說：其實她在走基層時，都是一票韓國瑜，一票邱于軒的推，為的就是希望韓國瑜能翻轉高雄，為經濟不振的高雄找到肯做、創新的CEO市長。看到里長能不畏壓力的挺韓，她很開心自己的努力有了成效！

但是于軒在拉票的同時也受到很多深綠支持者的壓力，甚至看到黨籍同志「隨人顧性命」而感到難過！但她還是不畏困難的拉票，就是希望為「藍軍多一席」、為韓國瑜一搏！

邱于軒也呼籲高雄的朋友，不分藍綠的幫韓國瑜拉票，用論述、講理念把韓國瑜介紹給廣大的市民朋友！給高雄一次改變的機會！而大寮林園的朋友也請支持年輕、專業、始終如ㄧ的邱于軒！

(中時電子報)