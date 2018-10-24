劉亞仁《分秒幣爭》重現韓國國恥日 化身財經顧問正邪難分

劉亞仁加入陣容，再度發揮亦正亦邪的演技，扮演想大發國難財的財經顧問。（華映提供）

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金憓秀向來挑劇本有獨到眼光的她，以樸素造型挑戰這個在國家存亡之際力挽狂瀾的公務人員。（華映提供）

韓影《分秒幣爭》集合韓國影壇男神劉亞仁及超級天后金憓秀超強卡司聯手合作，演出1997年面對金融風暴衝擊下，南韓從政府到民眾面對這場改變命運的危機中不為人知的秘密。劉亞仁再度發揮亦正亦邪的演技，扮演想大發國難財的財經顧問，而以《燦爛的守護神─鬼怪》中的金秘書一角獲得超級人氣的趙宇震，則在電影中扮演處處與金憓秀作對的財政官員。

導演崔國熙為了張力十足的呈現這場韓國史上最大經濟危機，特別力邀韓國演技美貌兼具的超級天后金憓秀演出在此金融危機下的韓國官員，在她氣勢及深度兼具的詮飾，讓粉絲備感期待。金憓秀早已是韓國拿遍影后榮銜的一姊，她演出的票房號召力及話題性更是打敗眾多偶像小花，而她主演的電視劇神作《Signal信號》更讓她紅遍亞洲。

還有演出《實尾島風雲》、《君主─假面的主人》等作品的實力派綠葉許峻豪，更邀請曾經演出《黑天鵝》、《神鬼認證：傑森包恩》等知名作品的法國巨星文森卡索首度演出韓國電影，扮演國際貨幣基金組織主席，集合堅強演技陣容，再加上題材觸及1997年韓國「國恥日」的故事，讓電影從開拍之初，就備受矚目及影迷的高度期待。該片12月7日上映。

(中時 )

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