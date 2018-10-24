賴清德搭普悠瑪比OK 丁守中批：不負責任

2018年10月24日 21:38 中時電子報 綜合報導

宜蘭蘇澳新馬車站21日發生普悠瑪列車翻覆意外，造成18人死亡，引發社會高度關注。今晨雙向通車後，行政院長賴清德今早特地與交通部長吳宏謀搭乘普悠瑪首班車前往花蓮，並比出「OK」手勢，盼重建民眾信心。不過國民黨台北市長候選人丁守中批評，現在相關問題還沒檢測完成，也還不知道真正問題的癥結，政府高層就急著要推銷普悠瑪號「OK」，是一種不負責任的態度。

丁守中表示，國外萬一發生公共運輸故障，通常會馬上停駛，並向乘客廣播說明後換車，以保障公眾安全。從現在揭露資訊來看，一路都有故障的情形，台鐵也都知道，怎麼會容許車子持續開下去？他說，台鐵明顯在管理階層與管理文化上都出現嚴重問題，需要徹底檢討，同時須由各方學者、專家組成專業隊伍來查，「不能台鐵自己單方面來查」。

丁守中中午參加東森《雲端最前線》直播節目做了以上表示，他也強調，普悠瑪翻車事故凸顯台鐵在管理、維護、檢修上都有嚴重問題。如果司機員沒有通報，檢測員怎麼會在宜蘭上車修復？如果一路都出現故障現象，為什麼還會持續開？

他也說，台鐵面臨人力嚴重不足、工作超時、缺人缺工等問題，但政府為何沒有配套措施改善台鐵管理，造成人民傷亡？他強調，台鐵管理階層有明顯嚴重缺失。政府應盡速檢討，做出改善。同時在失事原因沒有查清楚前，政府就對民眾比出「OK」動作，代表做事不精準也不縝密，顯示台鐵高層管理文化確有問題。

(中時電子報)