不能放手！熱血男子拚脫臼將落水老婦鬼門關救出

2018年10月24日 21:56 中時 吳敏菁

彰化縣第二消防大隊火速救援，救了落水婦人上岸。（吳敏菁翻攝）

彰化縣第二消防大隊火速救援，救了落水婦人上岸。（吳敏菁翻攝）

「不要放手！要撐住啊」一名男子24日下午3點50分，行經彰化縣鹿港鎮顏厝大排

，發現1名7旬老婦雙手攀著大排護岸喊救命，以百米速度箭步衝上，雙手緊握著老婦雙手，奮力要把她拉起來，使盡全身力氣到幾乎虛脫、雙手也快脫臼了，人還差點被拖下水去，卻緊咬牙關死撐著，直到消防隊員趕赴現場，救了老婦一命。

當老婦救上來後，這名奮不夠身的男子也幾乎快癱了，直呼還好、還好，消防救難人員也對熱血男子比讚，敬佩他的勇敢助人。婦人家住和美，卻不知何故來到鹿港顏厝大排，失足落水。

消防局第二大隊表示，男子兩點多發現70歲婦人不知何故在河岸走動，有點擔心，3點50分再前往，發現老婦不知何故已經落水，兩手攀在護岸，載浮載沈，先119報案，還擔心她撐不住，衝上前雙手將她拉住，使盡了全身力氣，撐到消防隊趕到，幫忙將婦人救起，幸好老婦人無明顯外傷，送醫檢查沒有大礙。

消防局火速趕到現場時，看到男子站在護岸上死命要拉起老婦，還不斷打氣，「快要有人來救你，不要放手啊，擱忍一下、忍一下」，消防隊員說，水位高漲，南子雙手也幾乎被拉到要脫脫臼了，這一幕真得讓人很感動，救了人後，男子也沒留下姓名

。

(中時 )