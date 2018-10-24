多元成家躍螢幕！同志男星「戲如人生」也想圓夢當爸

2018年10月24日 21:40 中時 徐桐炘

近來台灣熱議的LGBTQ、多元成家話題，在美開播10年的超夯情境式喜劇影集《摩登家庭》，早就引領時代將「同志雙親」編入劇情主軸，飾演同志爸爸米契的美國男星傑西泰勒佛格森（Jesse Tyler Ferguson）現實生活也是同志，他近日受訪時表示：「我樂見更多人透過我們的角色認識自己，更希望那些不渴望成為傳統家庭一份子的孩子們，也能從中獲得自我認同。」

《摩登家庭》邁入全新第10季，許多觀眾多年來跟著這個「多元大家庭」一起成長，傑西在劇中飾演一名律師，與同性伴侶老公卡梅隆結婚多年且領養越南女孩莉莉，組織一個「兩個爸爸」的幸福家庭，與一般家庭無異，他們也要面對孩子教養所遇到的各種難題。

傑西本身也是同志，還有個結婚5年的律師老公，他劇中角色米契彷彿在演「自己的老公」，他也透露跟老公享受足夠的兩人世界後，想追尋《摩登家庭》的角色，正認真計劃領養孩子升格當爸，但他笑說「演戲和現實絕對有落差，別人的小孩總是要還回去，就跟去圖書館借書一樣」。

而日前《摩登家庭》製作人提到第10季將有個重要家庭成員將過世，觀眾一致猜測是年紀最大的一家之主傑，但飾演孫女艾莉克絲的女星愛莉兒溫特（Ariel Winter）日前上節目提到「我們都很難過必須跟這個角色告別，但絕對不是你們猜測的，並不是一個年長角色要離開」，她丟出的線索讓劇迷更加緊張。

《摩登家庭》全新第10季每週四在FOX+平台與美國同步更新上架，第1季到第9季全集數也可於FOX+隨時隨地想看就看，一次追完。

(中時 )