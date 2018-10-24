招商引資交鋒柯文哲 丁守中主打都更與觀光產業

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中時電子報
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年底選舉倒數，台北市長柯文哲和國民黨台北市長參選人丁守中今天前後出席商人節表揚大會，互別苗頭意味濃厚。丁守中致詞時指出，北市近年不要說跟國際城市相比明顯遜色，甚至國內也已喪失產業火車頭角色，過去3年多，新北市每年城市營業總額以2000億成長，台北市卻以3040億衰退。他強調，未來市府招商引資絕對要加油，並強力推動都更與觀光產業，為台北找回活力。

丁守中也指出，為加強城市防災，改變城市居住環境，總不能等到大地震來再編2000億災後重建補償。應用最大的容積獎勵幫助市民都更，同時透過營造業的帶動，預計可創造5萬個以上就業機會與上兆產值，才能活絡台北經濟。

他也強調，民進黨執政衝撞兩岸關係，使得局勢重新回到美中冷戰刀鋒。台北市責無旁貸，應結合智慧與資通訊產業、美食、文創產業，全力推動觀光行銷，絕對不讓兩岸關係影響台北經濟發展。

台北市商業會舉辦第72屆商人節暨表揚大會活動下午登場，柯文哲和丁守中分別應邀先後到場，提前到場的柯文哲在媒體簇擁下先進入會場。曾在6月號召業商業大老「棄柯挺丁」的商業會理事長王應傑則與丁守中頻頻交頭接耳。並在丁守中致詞時主動站台相挺。丁守中致詞時做了以上表示。

丁守中也痛批，一例一休修法加上基本工資調整，造成中小企業或微型企業營運困境，經營成本與壓力不斷上升，未來台北市必須盡速因應各行業特殊性，提出系統性輔導協助方案，做出彈性調整。

丁守中也指出，先前已有旅館業者向他反映，政府對業界要求非常嚴苛，包含飯店裡要設置多少間供給殘障人士（handicapped）居住的房間等都有明確規定，也增加額外經營成本，然而對於共享經濟卻放得很寬。因此主管機關應讓新陳代謝轉換過程更平穩順利，盡量降低共享經濟的負面效應。

(中時電子報)

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