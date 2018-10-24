F-35B戰機完成英國航艦伊莉莎白女王號初步測試

2018年10月24日 21:58 中時電子報 江飛宇

英國新航艦伊莉莎白女王號(R 08,HMS Queen Elizabeth)在2017年底服役，卻遇到一個窘境：沒有任何戰機。這是因為F-35戰機量產延遲所致。所幸這個問題即將解決，該航艦在美國東海岸完成F-35B戰機起降的初步測試(DT-1)，這將是英國海軍重要的進展。

美國海軍 (navy.mil)報導，伊莉莎白女王號在今年9月底完成首次的F-35垂直降落，不過那還不是英國海軍所設想的最佳方式，他們希望有更省油的方法，稱為「滾跑降落」(rolling vertical)，也就是戰機不要靜止旋停，而是帶著一點速度的情況著艦，然後「小跑步」一段距離才停止。

這樣做的好處是可以比靜止旋停要更省油，也可以允許更大的重量降落，換言之，使戰機的飛行距離和武器攜掛量可以更遠、更大。但是這個方法並沒有前例，因為美國陸戰隊的F-35B著陸前都是完全靜止旋停的。

這場試驗是由英國皇家海軍指揮官納森．葛雷(Nathan Gray)和中隊長安迪．安道爾(Andy Edgell)，他們是資深飛行員，因此也是F-35B的試飛官，他們在10月13日都完成了滾跑降落，相當完美。

F-35帶著速度降落在航艦甲板，稱為滾跑著陸。

葛雷在事後說，整個飛行過程毫無意外，這歸功於長期在模擬機上進行了上百次的練習，而實際的著降也與模擬機的經驗幾乎如出一轍。

除了滾跑降落的試驗，葛雷、安道爾在另外兩名美國F-35B試飛員的陪同下，進行夜間的飛行操作，這兩名飛行員很快就獲得了夜間作戰資格。

這場試驗有175名成員參與，主要是收集幾個必要的參數，包括晝夜短距離起飛和垂直著陸的最小甲板使用範圍，風力條件不同的降落狀況等。

完成了DT-1測試後，伊莉莎白女王號在2019年還要進行DT-2測試，大概要到2020年才能達到初始作戰能力。

(中時電子報)