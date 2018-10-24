彰化》捷運到南彰是天方夜譚？謝典霖國民黨中常會直言五五波是警訊

2018年10月24日 21:53 中時 吳敏菁

國民黨24日召開彰化行動中常會，主席吳敦義主持，縣長候選人王惠美、議長謝典霖等都出席，會議之前，先對普悠瑪罹難者默哀。（吳敏菁攝）

國民黨主席吳敦義24日出席彰化縣行動中常會，議長謝典霖直指，執政不佳的利多下，彰化藍軍原有相對優勢，但民調仍呈五五波拉鋸，這是警訊，直言「捷運到南彰」得不到年輕人認同，「天方夜譚」式的政見要儘早修正，多提具體政策才能爭取支持。

國民黨彰化縣行動中常會24日在彰化縣召開，除介紹公職候選人，彰化縣長候選人王惠美提出擘劃彰化縣的藍圖並懇託，緊接者中常委、議長謝典霖提出政情分析。

謝典霖分析指出，本來藍營戰力落後綠軍的台中、台南、高雄等地區，候選人針對議題聚焦、掌新聞動脈，進行議題式引導，民調都大幅上揚，一般對執政的批評會轉換成表態支持藍軍，但反觀在彰化縣，卻不能拉大領先距離，恐怕是一種警訊。

謝典霖說，以往影響藍軍團結的派系領袖在前立法院長王金平主動協商下已完成整合，但後續仍須由候選人強化彼此間的連結，這次百里侯爭霸，一定要把自己打造成明星級的候選人，才能吸引目光，贏得認同。

謝典霖直言不諱，「捷運到南彰化」的政見像天方夜譚，從網路一片罵聲、調侃式的大作文章，就知是多麼不可行，想都不用想，便捷性、普級性怎能公路相比？要用來支撐二林中科等兩萬員工通勤可能嗎？財政又怎麼去支應？

「不只捷運到南彰化得不到年輕人支持，捷運到彰化這樣政策也不應該再吹噓了！

」建議政策應即早修正，多提具體可行方案，像是外銷水果到各國，有實際的幫助，才能讓人有感化成投票的動力。

王惠美表示，對議長的看法表示尊重，競選以來有規劃的策略和步驟，會隨著時間和現況做調整。

(中時 )