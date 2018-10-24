柯文哲公宅割郝龍斌稻尾？丁守中：沒錯啊

丁守中辦公室提供

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中時電子報
綜合報導

台北市長柯文哲「4年2萬戶」公宅確定跳票，又提到自己已完工和施工中公宅戶數是前朝八年的4.3倍，引發質疑，前市長郝龍斌更直斥類似說法「無恥」。國民黨台北市長參選人丁守中則聲援郝龍斌，強調柯文哲到今年年底3年多快4年時間，總共才完成2648戶公宅，全是郝龍斌任內規畫發包執行。「柯文哲就是割人家的稻尾」，居然還在那邊罵前朝。

另針對柯文哲最近傳出多起行程都是還沒驗收就剪綵的案例，丁守中也批評，柯文哲根本沒有政績，很多剪綵行程根本都沒完工，完全是弄虛作假。他也說，柯文哲講台灣女孩子不化妝上街嚇人，事實上，柯文哲的政績如果卸妝以後，「才真正醜得嚇人」。

丁守中是在參加臺北市商業會第72屆商人節表揚大會對媒體做了以上表示。至於他與柯文哲經協調後先後到場，避免同台尷尬，丁守中說，這些他都尊重主辦單位安排，原先聽說柯文哲不來，後來又來了才會這樣。另針對媒體人趙少康建議照三餐問候柯文哲以拉抬選情，丁守中表示，各方面好的建議都會接受。

至於地下賭盤認為柯文哲選情看好？丁守中說，地下賭盤專門坑害一般民眾，要相信賭盤就會受傷慘重。他也不覺得自己實力被小看，因為他對台北市民的智慧有充分信心，這4年多來，市民收入更增加嗎？公宅和公幼更容易抽到嗎？內湖交通是不是解決了呢？大家想一想想清楚就知道。

(中時電子報)

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