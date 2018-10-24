拍攝「超人把拔」形象廣告 王威元：以行動力解決民生問題

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中時電子報
綜合報導
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九合一選舉投票日逼近，候選人們陸續推出形象廣告，加強文宣作業，在新北市三重蘆洲區有「超人把拔」稱號的候選人王威元，這回是請到自己家中的兩個小男生當主角，描述他在孩子們的眼裡，其實就像是超人一樣，平時在家陪伴小孩畫畫、玩玩具，但常常一通電話，就必須「出任務」，年幼的孩子把他視作收到S.O.S求救訊號就出任務的超人。王威元表示，做選民服務是不分時間的，除了隨時 on call，行動力更是他的一大優勢，他希望透過自身的努力不懈，讓所有人都能夠擁有更美好的未來。

王威元在形象廣告中跟小朋友可愛對答，特別針對三蘆區交通問題提出解方，他表示光是三重區平時就有高達18萬輛的機車往來，但合法的機車停車格只有1.9萬格，在供需不平衡的情況下，無法解決停車問題就會導致違停亂象，他主張公園、學校、圖書館等公用機關，若是沒有下向建置地下停車場十分可惜，現今雖然有部分地區有地下兩層的停車格，但卻缺乏機車停車位，王威元認為未來相關的公家機關設施，都應該至少有三層的停車格，其中一層應該專門提供給機車停放，才能解決三蘆區長久以來的停車難題!

王威元表示，一旦當選市議員，將立即推動機車停車場的設置規劃，希望緩解許多苦無停車處的機車族的痛苦，同時也能減少車輛違規問題，只要能逐一解決三蘆區停車格不足的窘境，不僅停車亂象可解，交通阻塞、馬路擁擠、行人受到干擾等外圍影響，也都能夠獲得改善，希望選民能夠在11月24日投2號王威元一票，讓他有機會挽起手來解決這類積弊已久的民生問題。

(中時電子報)

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