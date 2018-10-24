法國啟動建造新航母研究 2040年取代戴高樂號

法國唯一現役核動力航母戴高樂號目前正在土倫港進行為期18個月的大修，預計到2019年才能執行任務。（圖／路透）

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中時電子報
盧伯華

法國國防部長帕爾麗週二宣佈，法國決定啟動新航母的研製計劃，預計於2040年取代法國海軍旗艦戴高樂號核動力航母，而新的航母將服役到2080年。

路透報導，法國國防部長弗羅倫斯．帕麗（Florence Parly）10月23日參加巴黎國際海軍防務與海事展開幕活動時，正式宣佈了法國啟動新航母研究計劃。

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法國唯一航母在土倫港海軍基地乾船塢中進行大修。（圖／路透）

報導說，戴高樂號從2001年開始服役，目前艦齡不到20年。但法國希望建造一艘可以考慮到2030年後預期技術進步，並且能搭載法德合作研製新世代戰鬥機(NGF)的航母，新航母將可以取代2040年退役的戴高樂號核動力航母。

帕麗表示，「戴高樂號需要一個繼任者」，「從今天開始的第一步是研究階段，以確定我們的未來航母形態和建造方式，我們給了自己18個月的時間。」

帕麗指出，法國將用18個月的時間、斥資4000萬歐元(合台幣14.4億元)來研究新航母計劃，以確定未來新航母的結構以及必要的工程設施，還要確認工期和造價。

報導說，包括陣風(Rafale)戰機製造商達梭（Dassault）和系統承包商泰利斯（Thales）在內多家法國防務公司將參與此次研究計劃。

自2001年5月18日戴高樂號服役以來，法國成為世界上唯二擁有核動力航空母艦的國家。戴高樂號也是法國海軍唯一的現役航母，參加了多次重要軍事行動。2015年以來，戴高樂號3次部署到地中海，參與打擊伊斯蘭國恐怖主義武裝分子的行動。但近年來戴高樂號多次出現技術故障，多次停靠維修。尤其2017年這次戴高樂號開始大規模整修工程，預計要到2019年才能完工前往印度洋執行任務。

戴高樂號可以搭載40架飛機（其中包括30架陣風戰機），在滿負荷運作下，每30秒可以起飛一架次飛機，保證每天100飛行架次出動。

戴高樂號預計在2040年退役，由新航母接手後，計劃可以服役到2080年。新航母有可能選擇常規動力，如此將可以更早完工服役。

(中時電子報)

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