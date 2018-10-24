張媽媽基金會關懷弱勢 小朋友開心吃美食、買新鞋

2018年10月24日 22:14 中時 李義

基督教芥菜種會愛心育幼院小朋友們開心玩各種遊樂設施並首次乘坐全台NO.1獨家引進的「VR雷霆戰艦」，學童直呼「比雲霄飛車、摩天輪還刺激」（圖片由財團法人張姚宏影社會福利慈善事業基金會提供）

財團法人張姚宏影社會福利慈善事業基金會 （張媽媽慈善基金會），24日邀請基督教芥菜種會愛心育幼院院童及宜蘭家扶中心學童，到土城日月光廣場半日遊，小朋友們玩各種遊樂設施、買衣服、運動鞋、日用品、享用豐盛晚餐，並首次乘坐全台NO.1獨家引進的「VR雷霆戰艦」，學童直呼「比雲霄飛車、摩天輪還刺激」。

愛心育幼院的8名學童，下午抵達土城日月光廣場後，社工余函馨先致贈感謝狀給張媽媽慈善基金會代表，隨後帶領8名小朋友到湯姆熊世界玩，男生偏愛激流賽艇、荒島冒險、砰砰嘉年華等遊戲，女生則偏好夾娃娃遊戲。來自單親家庭的小恩想夾冰淇淋，但怎麼也夾不到，轉戰其他機種，反而戰果豐富，夾了好幾隻布偶。

活動高潮是湯姆熊世界免費提供小朋友搭乘全台NO.1獨家引進的VR雷霆戰艇，學童戴上眼罩後隨機器悠遊在虛擬世界裡，驚叫聲四起，小珍甚至緊張的把手握住陪伴搭乘的社工姐姐，但一下戰艇後，又直嚷嚷著說「這比雲霄飛車、摩天輪 還好玩，我好想再坐一次噢」。

余函馨說，育幼院童多數都來自單親家庭、隔代教養或新住民，少有機會到商場出遊，今天讓小朋友有吃又有玩，是一種很好的體驗。

來自宜蘭家扶中心的30名小朋友則是中午下課後，搭乘遊覽車前往土城日月光廣場，社會資源處傳播組主任潘惠珍致贈張媽媽慈善基金會感謝狀後，由四名社工將小朋友分成四組，首先到廣場內的各賣店選購商品，有一名小朋友選購籃球後，其他小朋友也爭相效法，使店內籃球一下子賣出好幾個，也有小朋友選購帽子、運動鞋、球衣等。

宜蘭家扶中心社工督導陳錫平說，大約七成來自單親家庭，有的孩子伴隨隔代教養、新住民等問題，由於家庭關係，很難有出遊機會，也是很好的教育機會，家扶為每名孩子設定一定金額的購物金，可以讓孩子自己挑自己喜愛的商品，也是一種很好的教育方式。

(中時 )