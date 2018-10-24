柯P質疑小英公宅政策失當 府：柯市長記錯了

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台北市長柯文哲今天指出，台灣超過1年以上沒有住的房子有60萬戶，蔡總統曾宣示全台將蓋20萬戶公宅是有問題的。對此總統府發言人林鶴明表示「是柯市長記錯」，政府社會住宅政策很清楚，一直都是包含包租代管和直接興建加起來希望達到20萬戶的目標。

柯文哲今天主持公安會報，針對目前北市府推動包租代管成效不彰指出，台北市一年以上空著的房子有3萬6千戶，為甚麼要蓋2萬戶公宅？如果全台以上沒有住的房子有60萬戶，那蓋20萬戶公宅的理由是什麼？柯提到，他跟蔡總統是同一組教官、老師教的，只是他有發現問題，「她(小英)好像沒有發現問題」。

對此，林鶴明表示，柯市長其實記錯老師講的了，政府的社會住宅政策很清楚，一直都是包含包租代管和直接興建，兩者加起來希望達到20萬戶的目標（政府直接興建12萬戶、包租代管8萬戶）。

他說，柯市長可能不清楚政策細節，也藉此說明，各縣市都很努力在達成目標，讓年輕人可以減輕經濟壓力。「台北市的年輕人居住壓力最大，希望柯市長一起加油」。

林鶴明指出，為了解決年輕人與弱勢者住的問題，政府一直以來和日、歐等先進國家一樣，以透過興建以及包租代管等方式來提供社會住宅。

他說，這也是為什麼朝野政黨去年會積極修法通過「租賃住宅市場發展及管理條例」，讓地方政府在推動包租代管業務上有更明確的法源依據，也讓房東加入包租代管更有誘因，來解決柯市長口中的空屋問題，其中，也包含授權地方政府可以適當增減稅率來執行。

林鶴明強調，柯市長提出的解決方法，在中央修法時，早已經納入了（租賃條例第17、18條）。因此，「我們認為柯市長今天應該是表達對中央政策的肯定」。

(工商 )

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