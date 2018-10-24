張媽媽基金會關懷弱勢 小朋友開心吃美食、買新鞋

2018年10月24日 22:29 中時 廖德修

社工余函馨（3）致贈感謝狀給張媽媽慈善基金會，由基金會處長蔡振源（左2）代表接受。（圖／張姚宏影社福慈善基金會提供）

小朋友開心玩各種遊樂設施，並首次乘坐全台NO.1獨家引進的「VR雷霆戰艦」，直呼比雲霄飛車、摩天輪還刺激。（圖／張姚宏影社福慈善基金會提供）

宜蘭家扶中心30名學童到土城日月光廣場半日遊，玩各種遊樂設施，買衣服、日用品並享用豐盛晚餐。（圖／張姚宏影社福慈善基金會提供）

宜蘭家扶中心30名小朋友前往土城日月光廣場，社會資源處傳播組主任潘惠珍（前排右）致贈張媽媽慈善基金會感謝狀，由基金會處長蔡振源（前排左）代表接受。（圖／張姚宏影社福慈善基金會提供）

社工將30名小朋友分成4組，到廣場內商店選購商品。（圖／張姚宏影社福慈善基金會提供）

「到土城日月光廣場玩，真是新奇又好玩的經驗！」財團法人張姚宏影社會福利慈善事業基金會（張媽媽基金會），今（24）日邀基督教芥菜種會愛心育幼院8名小朋友及宜蘭家扶中心30名學童，到土城日月光廣場半日遊。小朋友玩各種遊樂設施，購買衣服、運動鞋、日用品、享用豐盛晚餐，並首次乘坐全台NO.1獨家引進的「VR雷霆戰艦」，直呼：「比雲霄飛車、摩天輪還刺激！」

愛心育幼院的8名學童下午抵達土城日月光廣場後，社工余函馨先致贈感謝狀給張媽媽慈善基金會代表，隨後帶領8名小朋友到湯姆熊世界玩。男生偏愛激流賽艇、荒島冒險、砰砰嘉年華等遊戲，女生則偏好夾娃娃遊戲。來自單親家庭的小恩想夾冰淇淋，但怎麼也夾不到，轉戰其他機種反而戰果豐富，夾了好幾隻布偶。有的小朋友一下子把領到的代幣用玩了，一再向同伴問：「你還有沒有代幣？」

活動高潮是湯姆熊世界免費提供小朋友搭乘全台NO.1獨家引進的VR雷霆戰艇，學童戴上眼罩後隨機器悠遊在虛擬世界裡，驚叫聲四起！小珍甚至緊張的用手緊握陪伴搭乘的社工姐姐，但一下戰艇後又嚷著：「這比雲霄飛車、摩天輪還好玩，我好想再坐一次噢。」隨後8名小朋友也到廣場玩玩逛逛。

愛心育幼院社工余函馨說，育幼院童多數都來自單親家庭、隔代教養或新住民，少有機會到商場出遊，今天讓小朋友有吃又有玩，是一種很好的體驗。

來自宜蘭家扶中心的30名小朋友則是中午下課後，搭乘遊覽車前往土城日月光廣場；社會資源處傳播組主任潘惠珍致贈張媽媽慈善基金會感謝狀後，由4名社工將小朋友分成4組，首先到廣場內的各賣店選購商品。有一名小朋友選購籃球後，其他小朋友也爭相效法，使店內籃球一下子賣出好幾個，也有小朋友選購帽子、運動鞋、球衣等。

宜蘭家扶中心社工督導陳錫平說，今天到日月廣場出遊的孩子，大約7成來自單親家庭。有的孩子伴隨隔代教養、新住民等問題；由於家庭關係，很難有出遊機會，今天讓孩子有吃有玩，是很好的教育機會。家扶為每名孩子設定一定金額的購物金，讓孩子選購喜愛的商品，也是很好的教育方式。

(中時 )